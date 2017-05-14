Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94996
ALTIN
141.083
DOLAR
3.5695
STERLIN
4.6066
EURO
3.8991
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu
Çamburnu Tabiat Parkı turizme hizmet verecek
SON DAKİKA
"Çamburnu bizim akciğerlerimiz"
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü

Macron görevi Hollande'dan devraldı

François Hollande, Fransa cumhurbaşkanlığını Emmanuel Macron'a devretti.

Macron görevi Hollande'dan devraldı

François Hollande, Fransa cumhurbaşkanlığını Emmanuel Macron'a devretti.

14 Mayıs 2017 Pazar 13:28
14 Okunma
Macron görevi Hollande'dan devraldı

PARİS

Elysee Sarayı'nda yapılan törenle Emmanuel Macron, 5. Cumhuriyet'in 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Tören öncesinde François Hollande ve Macron yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Hollande, yaklaşık 300 olduğu belirtilen nükleer savaş başlıklarının kodlarını da Macron'a verdi.

Hollande, Macron tarafından uğurlandı

Görüşmenin ardından Hollande, Macron tarafından saraydan alkışlar arasında uğurlandı. Macron ve eşi Brigitte Macron daha sonra Elysee'nin merdivenlerinde gazetecilere poz verdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen törende, Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olan 39 yaşındaki Macron'a en büyük Fransa devlet nişanı olan, I. Napolyon'un taktığı Legion d'Honneur takdim edildi.

Macron'un öğleden sonra Champs Elysees Caddesi'ndeki meçhul asker anıtı olarak bilinen Arc de triomphe de l'Etoile'yi (Zafer Takı) ziyaret ederek oraya çiçek bırakması bekleniyor.

Macron aynı zamanda şimdiye kadar milletvekili veya belediye başkanlığı görevi yapmadan cumhurbaşkanı seçilen ilk kişi oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MacronHollandeGörevönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'daki depremde 2 ölü, 400 yaralı
İran'daki depremde 2 ölü, 400 yaralı
New York metrosu 'bakımsızlık' kıskacında
New York metrosu 'bakımsızlık' kıskacında
PYD'nin sınıra çektiği Suriye ve Rus bayrakları silahlı kişilerce korunuyor
PYD'nin sınıra çektiği Suriye ve Rus bayrakları silahlı kişilerce korunuyor
Yıldırım, İngiltere'de eğitim gören öğrencileri kabul etti
Yıldırım, İngiltere'de eğitim gören öğrencileri kabul etti
Cezayir-Fas çölünde mahsur kalan Suriyeliler yardım bekliyor
Cezayir-Fas çölünde mahsur kalan Suriyeliler yardım bekliyor
Malezya'da gözaltına alınan FETÖ'cüler Türkiye'ye iade edildi
Malezya'da gözaltına alınan FETÖ'cüler Türkiye'ye iade edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ