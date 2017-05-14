Macron görevi Hollande'dan devraldı

PARİS

Elysee Sarayı'nda yapılan törenle Emmanuel Macron, 5. Cumhuriyet'in 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Tören öncesinde François Hollande ve Macron yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Hollande, yaklaşık 300 olduğu belirtilen nükleer savaş başlıklarının kodlarını da Macron'a verdi.

Hollande, Macron tarafından uğurlandı

Görüşmenin ardından Hollande, Macron tarafından saraydan alkışlar arasında uğurlandı. Macron ve eşi Brigitte Macron daha sonra Elysee'nin merdivenlerinde gazetecilere poz verdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen törende, Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olan 39 yaşındaki Macron'a en büyük Fransa devlet nişanı olan, I. Napolyon'un taktığı Legion d'Honneur takdim edildi.

Macron'un öğleden sonra Champs Elysees Caddesi'ndeki meçhul asker anıtı olarak bilinen Arc de triomphe de l'Etoile'yi (Zafer Takı) ziyaret ederek oraya çiçek bırakması bekleniyor.

Macron aynı zamanda şimdiye kadar milletvekili veya belediye başkanlığı görevi yapmadan cumhurbaşkanı seçilen ilk kişi oldu.