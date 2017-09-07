Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109622
ALTIN
147.527
DOLAR
3.4288
STERLİN
4.4733
EURO
4.0969
Şikeli maç yeniden oynanacak
Şikeli maç yeniden oynanacak
Birinci transfer dönemi yarın sona erecek
Birinci transfer dönemi yarın sona...
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'daki orman yangını kontrol altına...
Çölyak hastalarına mutfak atölyesi
Çölyak hastalarına mutfak atölyesi
Türkiye'nin umutları yeşerdi
Türkiye'nin umutları yeşerdi

Macron'dan "Türkiye önemli ortak" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ve AB arasında bir çatlağın oluşmasını arzu etmediğini belirterek, "Türkiye, özellikle göçmen krizi ve terör tehdidine karşı önemli bir ortak." dedi.

Macron'dan "Türkiye önemli ortak" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ve AB arasında bir çatlağın oluşmasını arzu etmediğini belirterek, "Türkiye, özellikle göçmen krizi ve terör tehdidine karşı önemli bir ortak." dedi.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:28
0 Okunma
Macron'dan "Türkiye önemli ortak" açıklaması

ATİNA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında bir çatlağın oluşmasını arzu etmediğini belirterek, "Türkiye, birlikte karşı karşı kaldığımız birçok krizde, özellikle göçmen krizi ve terör tehdidine karşı önemli bir ortak." dedi.

Macron, Atina ziyareti öncesinde Yunan Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde sorunlar bulunduğu ve Türkiye'nin kendisini AB'den uzaklaştırdığı ifadesini kullanan Macron, "Ancak Türkiye ile ilgili ilişkilerde bir çatlağın oluşmasını arzu etmem. Türkiye, birlikte karşı karşıya kaldığımız birçok krizde, özellikle göçmen krizi ve terör tehdidine karşı önemli bir ortak." diye konuştu.

Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli iletişimde olduklarını kaydetti.

Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatı hakkında Macron, "Türkiye-AB arasındaki göçmen anlaşması kesinlikle olumlu sonuçlar doğuruyor. Bu sonuçlar, özelde göçmen krizinde ilk baştan esas sorunla karşılaşan Yunanistan'ın üzerindeki baskıyı azaltmak için etkili." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MacronÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katalonya'daki bağımsızlık kararına "darbe" manşetleri
Katalonya'daki bağımsızlık kararına "darbe" manşetleri
Pakistan'dan bölgesel iş birliği arayışı
Pakistan'dan bölgesel iş birliği arayışı
İdlib'de patlama: 6 ölü
İdlib'de patlama: 6 ölü
'Arakanlı Müslümanlara ordu eliyle şiddet kampanyası yürütülüyor'
'Arakanlı Müslümanlara ordu eliyle şiddet kampanyası yürütülüyor'
Valinin izniyle Kerkük'e 200 PKK'lı getirildi
Valinin izniyle Kerkük'e 200 PKK'lı getirildi
Endonezya'dan DEAŞ'la mücadelede Türkiye ile iş birliği çağrısı
Endonezya'dan DEAŞ'la mücadelede Türkiye ile iş birliği çağrısı
Senegal'de hükümet istifa etti
Senegal'de hükümet istifa etti
BM Genel Sekreteri Guterres'ten doğal afetlerde artış uyarısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten doğal afetlerde artış uyarısı
Irma kasırgası, Karayipleri vurmaya başladı
Irma kasırgası, Karayipleri vurmaya başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ