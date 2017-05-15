Macron başbakanını seçti

Fransa'da Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, başbakanlık görevini geçici olarak üstlenecek ismin Edouard Philippe olduğunu açıkladı.

Kohler, Elysee Sarayı'nda yaptığı açıklamada, Edouard Philippe'in başbakan olarak atandığını bildirdi.

Daha önce Sosyalist Parti üyeliği bulunan, halen merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden Ulusal Mecliste milletvekilliği yapan 46 yaşındaki Rouen doğumlu avukat Philippe'in kabinesini yarın Macron'a sunması, kabinenin ise Macron başkanlığında çarşamba günü ilk toplantısını yapması bekleniyor.

Fransa'nın eski başbakanlarından merkez sağ politikacı Alain Juppe'nin ekibinden Philippe'in bu göreve atanmasının 11 ve 18 Haziran'da düzenlenecek milletvekili genel seçimlerinde çoğunluğu elde etmeyi amaçlayan Macron'un merkez sağa yaklaşma çabası olarak değerlendiriliyor.