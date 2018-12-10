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Macron açıklama yapacak

Macron 'sarı yelekliler' ile ilgili açıklama yapacak

Macron açıklama yapacak

Macron 'sarı yelekliler' ile ilgili açıklama yapacak

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:37
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Macron açıklama yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "sarı yelekliler" ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Fransız basınının Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün akşam saatlerinde "sarı yelekliler"e ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunacak.

Fransa'da protestoların bilançosu ağır oldu

Haberlerde, Macron'un konuşmasında "sarı yelekliler"in de talep ettiği yeni kararlar duyurabileceği ifade edildi.

"Sarı yelekliler" bir süredir Macron'dan konuşma yapmasını ve taleplerini yerine getirmesini bekliyor.

Sendika temsilcileri ile görüşecek

Macron'un sabah saatlerinde sendika temsilcileriyle görüşeceği belirtilmişti.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış, ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emmanuel MacronSarı Yelekliler
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