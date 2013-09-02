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Macera arayışının kimseye faydası olmaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Afham, Suriye’ye olası askeri müdahale tartışmalarına ilişkin, "Bölgede macera arayışına girmenin kimseye faydası olmaz" dedi.

Macera arayışının kimseye faydası olmaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Afham, Suriye’ye olası askeri müdahale tartışmalarına ilişkin, "Bölgede macera arayışına girmenin kimseye faydası olmaz" dedi.

02 Eylül 2013 Pazartesi 08:26
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Macera arayışının kimseye faydası olmaz
TAHRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham, Suriye’ye olası askeri müdahale tartışmalarına ilişkin, "Bölgede macera arayışına girmenin kimseye faydası olmaz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen görev devir teslim töreninde konuşan Afham, ABD Başkanı Barack Obama’nın Suriye’ye askeri müdahale kararını kongreye taşımasına ilişkin soruya, "Defalarca bölgede yeni macera arayışları ve askeri harekatın doğuracağı sonuçlar hakkında gerekli uyarılarda bulunduk" şeklinde cevap verdi.

Tüm çabaların Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması yönünde olması gerektiğini ifade eden Afham, Obama’nın dün akşamki açıklamalarının İsrail basınında geri çekilme olarak değerlendirilmesiyle ilgili de "Bu, zafer kazanma veya kaybetme konusu değildir. Bölgedeki krizin yatışması için gerçekçi olup her türlü maceracılıktan kaçınılmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

"Tahran kriz durumlarında her zaman siyasi çözüm yolundan yanadır" diyen Afham, askeri müdahale ve yeni maceralar peşinde koşmanın kimseye faydası olmayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Zarif: “Kadın sözcü seçmemin nedeni reklam değil”

Törene katılan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise bir ilki gerçekleştirerek sözcülük görevine bir kadın çalışanı seçmesiyle ilgili yorumlar hakkında, "Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne Merziye Afham’ı atamamın nedeni reklam değil.  Ben, bakanlığın basın ve diplomasi alanında çalışan en eski ve en çok tecrübeye sahip uzmanlarından birini seçtim” dedi.

Törende hazır bulunan ve görevini Afham’a teslim eden eski sözcü Abbas Arakcı da "Bu büyük sorumluluğu üstlenerek ilk kadın sözcü olan sayın Afham’ı kutluyorum. Ancak sayın Afham’a haksızlık edilmemelidir çünkü kendisinin bu görev için yeterliliğinin cinsiyetiyle bir ilgisi yoktur. Bakanlıkta 20 küsür yıllık bir tecrübeye sahip olan sayın Afham kadın olmasaydı da sözcülük görevi için en iyi seçenek olacaktı" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Medya ve Kamu Diplomasisi Genel Müdürü olan Merziye Afham, İran devriminden bu yana dışişlerine atanan ilk kadın sözcü olmuştu. Afham daha önce de 8 yıl boyunca Basın ve Enformasyon Dairesi Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştü.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 08:27
Anahtar Kelimeler:
İran
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