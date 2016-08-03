Macaristan'dan Türkiye'ye FETÖ ile mücadelede destek

Macaristan Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türk hükümetinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası yerinde adımlar attığını söyledi.

Szijjarto, Macaristan'da faaliyet gösteren İndex haber sitesine açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, "Türk hükümeti, darbe girişimi sonrası yerinde adımlar atıyor. Askeri darbe çok ciddi bir olay ve buna çok ciddi bir cevap verilmeli. Demokratik seçimlerle yönetime gelmiş hükümetin, askeri darbede yer alanların hepsini ortaya çıkarma çabası bence çok yerinde ve haklı bir girişim.'' dedi.

Türkiye'de antidemokratik adımlar atıldığı iddiasına katılmadığını belirten Szijjarto, ''Şu an için böyle bir durum yok. Eğer böyle bir şey görürsek o zaman Macaristan olarak açık bir şekilde fikrimizi belirtiriz.'' diye konuştu.

Türkiye'deki olayları yakından takip ettiğini kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türk Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) benim arkadaşım ve çok iyi irtibatımız var. Darbe girişimi esnasında Moğolistan'dan geliyordum. Havaalanına vardığımızda kendisini aradım. Sadece resmi olarak değil, bilakis bir arkadaş olarak durumunun nasıl olduğunu öğrenmek istiyordum. Yarım saat sonra beni geri aradığında, kendi rezidansının da helikopterle saldırıya uğradığını ama iyi olduğunu söyledi. O günden bu yana kendisiyle birkaç kez daha konuştum.''