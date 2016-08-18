Macaristan'da OHAL uzatılıyor

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, Macaristan'da 9 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) uzatılacağını bildirdi.

Macar kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada Bakondi, Macar hükümetinin, sığınmacı baskısı dolayısıyla ülkede mart ayında ilan edilen ve 9 Eylül'e kadar geçerli olan olağanüstü hali uzatacağını söyledi.

Sığınmacı baskısının Bulgaristan, Sırbistan ve Makedonya'da güçlendiğini ve yeni rotaların ortaya çıktığını savunan Bakondi, ''Haftadan haftaya Yunan adalarına ulaşan sığınmacı sayısı iki katına çıkıyor. Balkan ülkeleri sınırları korumak için mücadele ediyorlar. Yasa dışı göç dolayısıyla ilan edilen ve 9 Eylül'e kadar geçerli olan olağanüstü halin uzatılmasına ihtiyaç olduğundan dolayı hükümet bunu uzatacak.'' dedi.

Macaristan sınırında yaklaşık 3 bin kişinin beklediğini de aktaran Bakondi, ''Macaristan sınırında günlük yaklaşık 200 kişi yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışıyor ama şu ana kadar kimse başaramadı. Sınırda bekleyen yaklaşık 3 bin kişi insan kaçakçılarının yardımıyla sınırdaki sistemin zayıf noktalarını arıyor.'' şeklinde konuştu.

Geçen yıl sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli duraklarından biri olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.