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Maaş yerine hisse verecek

Kıbrıs Rum Havayolları şirketi, personel maaşlarında kesintiye giderek, kesinti karşılığında şirketin hisselerinden vermeyi teklif etti

Maaş yerine hisse verecek

Kıbrıs Rum Havayolları şirketi, personel maaşlarında kesintiye giderek, kesinti karşılığında şirketin hisselerinden vermeyi teklif etti

22 Mayıs 2012 Salı 14:43
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Maaş yerine hisse verecek
LEFKOŞA - Bir süredir mali sorun yaşayan ve personel maaşlarını ödemede zorlanan Kıbrıs Rum Havayolları şirketi, personelinin maaşlarında kesintiye giderek, bu kesintiler karşılığında personele şirketin hisselerinden vermeyi önerdi.

Özel sektörün şirket sermayesinin artırılması için katkı yapmayı reddetmesi nedeni ile ekonomik sıkıntı içerisine giren ve personelinin maaşlarını ödeyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan havayolu şirketi, sorunu aşmak için böyle bir yola başvurmak durumunda kaldı.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yorgos Mavrokostas personelden yeni fedakarlıklar talebinde bulunurken, şirketin durumunun çok kötü olduğunu, personelin işsiz kalmaması için de maaşlarının azaltılmasını kabul etmelerini istedi.
Sendikalar, personele, maaşlarından kesinti yapıp, karşılığında şirketin hisselerinden verilmesi talebini kabul etmedi.
Kıbrıs Rum Havayolları şirketinin Rum Menkul Kıymetler Borsası’nda hiçbir değeri bulunmadığı belirtiliyor.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:44
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Rum Havayolları
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