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Maas'dan Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da normalleşmesini istediğini söyledi.

Maas'dan Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da normalleşmesini istediğini söyledi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:19
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Maas'dan Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya’ya yapacağı ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu. 

"Karşılıklı ilişkimizin daha da normalleşmesini istiyoruz." diyen Maas, ilişkilerin normalleşmesinin iki ülkenin de çıkarına olduğuna işaret etti. Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk kökenli vatandaştan dolayı ilişkilerin kendileri için hayati bir önem taşıdığını belirten Maas, Türkiye’nin de özellikle ekonomik ilişkilerden dolayı çıkarı bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde yapılacak görüşmelerde uzun zamandan beri ele alınan konuların masada olacağını ifade eden Maas, "Hala daha Türkiye’de cezaevinde bulunan Alman vatandaşları var. Neden bunun böyle olduğunu anlamıyoruz. Suriye'nin kuzeybatısında Afrin çevresinde Türkiye’nin faaliyetleri de konu olacak." ifadesini kullandı.

Alman basını, Başkan Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceğini iddia etmişti.

Almanya Cumhurbaşkanlığına dayandırılan haberlerde, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Başkan Erdoğan'ı uzun bir süre önce davet ettiği, ancak ziyaret tarihinin henüz kesin olmadığı ifade edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya Dışişleri BakanıHeiko MaasCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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