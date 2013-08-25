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Luther King'in hayalini ayakta tutmak için yürüdüler

Onbinlerce Amerikalı, Martin Luther King'in 50 yıl önce öncülük ettiği sivil haklar mücadelesindeki "hayallerini" ayakta tutmak için yürüdü.

Luther King'in hayalini ayakta tutmak için yürüdüler

Onbinlerce Amerikalı, Martin Luther King'in 50 yıl önce öncülük ettiği sivil haklar mücadelesindeki "hayallerini" ayakta tutmak için yürüdü.

25 Ağustos 2013 Pazar 11:44
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Luther King'in hayalini ayakta tutmak için yürüdüler
WASHINGTON

ABD'nin başkenti Washihgton'da, Martin Luther King'in Washington yürüşünün 50. yılında, sivil hak savunucuları, Lincoln Anıtı'ndan King Anıtı'na yürümek için buluştu. Etkinlik, konuyla ilgili bu haftaki en önemli iki yürüyüşünden ilki.

Amerikalılar, her yıl olduğu gibi King'in ünlü konuşmasını yaptığı Lincoln Anıtı ve önündeki havuzun kenarını sabahın erken saatlerinden itibaren doldurmaya başladı. 

İş, adalet ve eşitlik içeren pankartlar açan Amerikalıların, King'in yanı sıra Florida'da evine giderken beyaz-hispanik gönüllü mahalle bekçisi George Zimmerman tarafından öldürülen siyahi genç Trayvon Martin posterlerini de açtı. 

Kalabalıkta Afrikalı Amerikalıların ağırlığı dikkati çekse de yürüyüşe her kesimden katılım oldu. 

Ailelerinin yaşadığı tarihe tekrar tanık olmak istiyorlar

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Amerikalılar da King'in önemli hayallerinin gerçekleştiğini ama hayalleri tamamen gerçekleştirmek için hala gidilmesi gereken yollar olduğunu belirtiyor. Amerikalılar, ülkede özellikle ayrımcılığın sürdüğüne dikkati çekiyor. 

King'in posterini taşıyan Afrikan-Amerikalı Cristine adlı Amerikalı, King'in konuşmasını yaptığı 50 yıl önce sadece 9 yaşında olduğunu belirterek, "Çok gurur duyduğum bir gün bugün. O zaman çocuktum gidemedim ama şimdi yetişkinim ve Washington'dayım, bunu kaçıramazdım, bu tarihi bir gün, torunlarıma anlatabileceğim bir gün" dedi. 

Lisa Lamn de "Burada olmak bir ayrıcalık, annem buraya 15 yıl önce gelmişti, şimdi 70 yaşında olduğundan gelemedi. Babam ise Vietnam Savaşı'na katılmıştı. O nedenle burada olmak zorunda hissettim kendimi" dedi.

Öğrenci olan Lisa da "Ayrımcılık hala güçlü ve her zaman da öyleydi zaten" ifadesini kullandı.

"King'in hayali gerçekleşti"

Elinde Trayvon Martin posteri tutan Jacky isimli Afrikalı-Amerikalı, "Amerika insanı için adalet istiyoruz, bizim işe, sağlık hizmetlerine, Başkan'ın sevgisine, yönetimin ayağa kalkıp Amerikan halkı ile ilgilenmesine ihtiyacımız var" dedi. Jacky, Obama'nın bu konulardaki çalışmalarını nasıl bulduklarına yönelik soru üzerine, "Başkanıma inanıyorum ama onun Amerikan halkının için yeteri kadar ayağa kalktığını düşünmüyorum" diye konuştu. 

Amerikalılar sivil haklar konusundaki bazı sorunlara rağmen gelecekten umutlu... Lisa, bu durumu şöyle dile getiriyor: "King'in hayali gerçekleşti ve geleceğe dönük umudumuz ve hayalimiz de devam ediyor, yoksa bugün burada olmazdık". Bu sözler yürüyüşün amacını ve ruhunu da özetliyor.

AA

Son Güncelleme: 25.08.2013 11:44
Anahtar Kelimeler:
HayalSivil
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