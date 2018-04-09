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Lufthansa, grev nedeniyle 800’den fazla uçuşu iptal etti

Lufthansa, Ver.di Sendikasının yarınki iş bırakma çağrısı nedeniyle 800’den fazla uçuşun iptal edileceğini ve bundan yaklaşık 90 bin yolcunun etkileneceğini duyurdu.

Lufthansa, grev nedeniyle 800’den fazla uçuşu iptal etti

Lufthansa, Ver.di Sendikasının yarınki iş bırakma çağrısı nedeniyle 800’den fazla uçuşun iptal edileceğini ve bundan yaklaşık 90 bin yolcunun etkileneceğini duyurdu.

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:08
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Lufthansa, grev nedeniyle 800’den fazla uçuşu iptal etti

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Birleşik Hizmet Sendikasının (Ver.di) yarınki grevi nedeniyle 800’den fazla uçuşun iptal edileceğini ve bundan yaklaşık 90 bin yolcunun etkileneceğini bildirdi.

Lufthansa’da yapılan açıklamada, Ver.di sendikasının 10 Nisan Salı günü ülke genelindeki grevinden Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havalimanlarının etkileneceği aktarıldı.

Söz konusu grevden 05.00-18.00 saatlerinde yer hizmetleri, destek hizmetleri ve bazı durumlarda havalimanı itfaiyesinin de etkileneceği belirtilen açıklamada, “Yarın grev nedeniyle Lufthansa, 58 uzun mesafe uçuşu da dahil olmak üzere planlı bin 600 uçuşun 800'den fazlasını iptal etmek zorunda kalacak. Uçuş iptalleri 90 bin yolcuyu etkileyecek.” ifadeleri kullanıldı.

Yolculara havalimanına gitmeden önce, uçuş durumları hakkında bilgi almaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, ayrıca yolcuların hava alanı güvenlik kontrol noktalarında yaşanabilecek gecikmeleri de dikkate almaları gerektiğini vurgulandı.

Ver.di yarın ülke genelinde kamu çalışanlarının uyarı grevine gideceğini bildirmişti. Sendika 2,3 milyon kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep ediyor.

İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alman Havayolu şirketi LufthansaBirleşik Hizmet SendikasıLufthansa
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