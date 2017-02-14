Lübnanlı papazdan 'Sevgililer Günü'ne tepki

Lübnanlı Hristiyan din adamı Şerbil Ebu Abbud, Dünyada "St. Valentine" veya "Aziz Valentine" gününü olarak adlandırılan Sevgililer gününü, "herkesin hesapsızca para harcayarak bir şeyler satın aldığı" güne dönüşmekle ve manevi değerini kaybetmekle eleştirdi.

14 Şubat sevgililer gününü içeren bu ay, tüm mağazaların çoğunlukla kırmızı gül ile kalp şeklinde eşyalarla donatıldığı ve çiftlerin alışveriş yaparak hediyeleştiği bir gün olarak biliniyor. Ancak bu günün geçmişi çok farklı bir hadiseye dayanıyor.

Beyrutlu Hristiyan din adamı Ebu Abbud, yaptığı açıklamada, sevgililer gününün 2. yüzyılın ortalarında Roma'da yaşayan Aziz Valentine'nin adını taşıdığını belirterek, "Roma İmparatoru 2. Claudius ordusuna asker toplamak amacıyla çıkardığı kanunla genç çiftlerin evliliklerini yasaklamıştı. Ancak Aziz Valentine bu uygulamaya karşı çıkarak gençleri ve askerleri evlendiriyordu." dedi.

Aziz Valentine'nin imparatorun emrine karşı çıkmasını 269 yılında hayatıyla ödediğini ifade eden Rahip Ebu Abbud, "Katolik Kilisesi kırmızı rengi Aziz Valentine gösterdiği saygı için kullanmaya başladı. Hristiyan din adamları her sene kırmızı rengi giyerek Aziz Valentine'nin fedakarlığını anmak istediler. Ancak bugün, insanlar bunu yanlış anlıyor." ifadelerini kullandı.

"Sevgililer günü kültürel hiçbir değer taşımıyor"

Aziz Valentine gününde ortaya çıkan tüm yeni adetleri benimsemediğini söyleyen Rahip, "Bugün gördüğümüz sevgililer günü kültürel hiçbir değer taşımıyor. Dini günlerin hepsi artık yüzeysel hale geldi. Bugün yaşanan, herkesin hesapsızca para harcayarak bir şeyler satın alması. Böylece bu günler ruhunu ve doğru anlamını yitiriyor." diye konuştu.