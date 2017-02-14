Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87609
ALTIN
144.098
DOLAR
3.6462
STERLIN
4.5456
EURO
3.8714
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
İç turizme sömestr desteği
SON DAKİKA
İç turizme sömestr desteği
YGS'de toplu ulaşım ücretsi̇z
SON DAKİKA
YGS'de toplu ulaşım ücretsi̇z
Barajların yüzde 40'ı doldu
SON DAKİKA
Barajların yüzde 40'ı doldu

Lübnanlı papazdan 'Sevgililer Günü'ne tepki

Rahip Ebu Abbud, "Bugün gördüğümüz sevgililer günü kültürel hiçbir değer taşımıyor. Dini günlerin hepsi artık yüzeysel hale geldi." dedi.

Lübnanlı papazdan 'Sevgililer Günü'ne tepki

Rahip Ebu Abbud, "Bugün gördüğümüz sevgililer günü kültürel hiçbir değer taşımıyor. Dini günlerin hepsi artık yüzeysel hale geldi." dedi.

14 Şubat 2017 Salı 13:36
18 Okunma
Lübnanlı papazdan 'Sevgililer Günü'ne tepki

Lübnanlı Hristiyan din adamı Şerbil Ebu Abbud, Dünyada "St. Valentine" veya "Aziz Valentine" gününü olarak adlandırılan Sevgililer gününü, "herkesin hesapsızca para harcayarak bir şeyler satın aldığı" güne dönüşmekle ve manevi değerini kaybetmekle eleştirdi.

14 Şubat sevgililer gününü içeren bu ay, tüm mağazaların çoğunlukla kırmızı gül ile kalp şeklinde eşyalarla donatıldığı ve çiftlerin alışveriş yaparak hediyeleştiği bir gün olarak biliniyor. Ancak bu günün geçmişi çok farklı bir hadiseye dayanıyor.

Beyrutlu Hristiyan din adamı Ebu Abbud, yaptığı açıklamada, sevgililer gününün 2. yüzyılın ortalarında Roma'da yaşayan Aziz Valentine'nin adını taşıdığını belirterek, "Roma İmparatoru 2. Claudius ordusuna asker toplamak amacıyla çıkardığı kanunla genç çiftlerin evliliklerini yasaklamıştı. Ancak Aziz Valentine bu uygulamaya karşı çıkarak gençleri ve askerleri evlendiriyordu." dedi.

Aziz Valentine'nin imparatorun emrine karşı çıkmasını 269 yılında hayatıyla ödediğini ifade eden Rahip Ebu Abbud, "Katolik Kilisesi kırmızı rengi Aziz Valentine gösterdiği saygı için kullanmaya başladı. Hristiyan din adamları her sene kırmızı rengi giyerek Aziz Valentine'nin fedakarlığını anmak istediler. Ancak bugün, insanlar bunu yanlış anlıyor." ifadelerini kullandı.

"Sevgililer günü kültürel hiçbir değer taşımıyor"

Aziz Valentine gününde ortaya çıkan tüm yeni adetleri benimsemediğini söyleyen Rahip, "Bugün gördüğümüz sevgililer günü kültürel hiçbir değer taşımıyor. Dini günlerin hepsi artık yüzeysel hale geldi. Bugün yaşanan, herkesin hesapsızca para harcayarak bir şeyler satın alması. Böylece bu günler ruhunu ve doğru anlamını yitiriyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
LübnanŞerbil Ebu AbbudAziz ValentineSevgililer Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TİKA'nın Gazze temsilcisi sınırda gözaltına aldı
TİKA'nın Gazze temsilcisi sınırda gözaltına aldı
İsrail askeri 7 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askeri 7 Filistinliyi gözaltına aldı
İran'da 10 idam
İran'da 10 idam
"Suriyeli muhaliflerin seslerinin duyulması çok önemli"
"Suriyeli muhaliflerin seslerinin duyulması çok önemli"
Bolivya'nın ikinci büyük gölü kurumak üzere
Bolivya'nın ikinci büyük gölü kurumak üzere
ABD'de göçmenlere operasyon: 600 gözaltı
ABD'de göçmenlere operasyon: 600 gözaltı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ