Lübnan'da yas ilan edildi

BEYRUT



Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'ta meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için 08.00 ile 21.00 saatleri arasında ülkede yas ilan edildiğini bildirdi.



Öte yandan, Trablus Belediye Başkanı Nadir Gazal, düzenlediği basın toplantısında, meydana gelen patlamalarda ölenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini, 350'yi aşkın kişinin yaralandığını açıkladı.



Trablus'taki iki camide cuma namazı çıkışı sırasında bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlenmişti. Güvenlik kaynakları, Selam Camisi'nde düzenlenen saldırıda 70 kilo, Takva Camisi'nde düzenlenen saldırıda ise 60 kilo patlayıcı kullanıldığını kaydetmiş, patlamaların uzaktan kumandayla gerçekleştirildiği ifade edilmişti.



Cumhurbaşkanı Süleyman: Fitne amaçlı saldırılara karşı uyanık olunmalı



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman yayımladığı yazılı açıklamada, Trablus'taki Takva ve Selam camilerinde meydana gelen patlamalarla ilgili olarak, "Masum insanların hedef alındığı fitne amaçlı saldırılara karşı uyanık olunmalı" ifadelerine yer verdi.



Açıklamada, Lübnan halkına, barış ve istikrarı hedef alan iç ve dış düşmanlara karşı uyanık olmaları, omuz omuza vermeleri çağrısında bulunulan Süleyman, suçluların ortaya çıkarılması için askeri, güvenlik ve yargı kurumlarından gerekli çabayı sarf etmesini istedi.



Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Temmam Selam da yayımladığı yazılı açıklamada, "Terör odakları, Lübnan halkı arasında fitne ve iç savaş çıkarmak için yeniden Lübnan'ı ve vatan evlatlarını hedef aldı" ifadelerini kullandı.



Açıklamada, "Trablus saldırısı, Lübnan'da siyasi ve güvenlik alarmı verilmesi gerektiğini gösteriyor. Allah'ın evlerine yönelik saldırılar, Lübnan'da iç savaşın yaşandığı en karanlık dönemde bile meydana gelmedi. Bu durum katillerin çirkin planları uğruna halkı tahrik etmekte ne kadar ısrarcı olduklarına bir delildir" denildi.



Türkiye, Lübnan halkına her türlü yardıma hazır



Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da meydana gelen şiddetli patlamaları kınayarak Türkiye'nin her zaman Lübnan halkının ve devletinin yardımına hazır olduğunu belirtti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 halk arasında güçlü ilişkilerin Lübnan’daki en önemli simgelerinden biri olan, ortak tarih ve kültür mirasının birçok örneğini barındıran ve şehir halkının da Türkiye'ye karşı samimi muhabbet duyguları beslediği Trablus şehrinde meydana gelen patlamaların şiddetle kınandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Başkent Beyrut’ta meydana gelen terör saldırısının üzerinden henüz bir hafta geçmişken, bu defa Trablus’ta kutsal ibadet mekanlarının hemen yakınında cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen eşzamanlı saldırılar Lübnan’ın istikrarı ve iç barışını sarsmaya yönelik bir oyunun sahnelenmeye çalışıldığına dair endişeleri daha da arttırmıştır. Bu vesileyle, Lübnan'ın istikrarı ve toplumsal uyumunun korunmasını teminen tüm tarafların özveri ve sağduyu ile hareket etmelerinin öneminin yeniden vurgulanmasında yarar görülmektedir. Türkiye, her zaman olduğu gibi Lübnan devleti ve halkı ile dayanışmasını kararlılıkla sürdürecek olup, Lübnan halkına her türlü yardıma hazırdır."





AA