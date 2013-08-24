Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Lübnan'da yas ilan edildi

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde camilerin hedef alındığı patlamalarda hayatını kaybedenler nedeniyle ülkede yas ilan edildi.

Lübnan'da yas ilan edildi

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde camilerin hedef alındığı patlamalarda hayatını kaybedenler nedeniyle ülkede yas ilan edildi.

24 Ağustos 2013 Cumartesi 08:18
679 Okunma
Lübnan'da yas ilan edildi
BEYRUT

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'ta meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için 08.00 ile 21.00 saatleri arasında ülkede yas ilan edildiğini bildirdi.

Öte yandan, Trablus Belediye Başkanı Nadir Gazal, düzenlediği basın toplantısında, meydana gelen patlamalarda ölenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini, 350'yi aşkın kişinin yaralandığını açıkladı.

 Trablus'taki iki camide cuma namazı çıkışı sırasında bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlenmişti. Güvenlik kaynakları, Selam Camisi'nde düzenlenen saldırıda 70 kilo, Takva Camisi'nde düzenlenen saldırıda ise 60 kilo patlayıcı kullanıldığını kaydetmiş, patlamaların uzaktan kumandayla gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Süleyman: Fitne amaçlı saldırılara karşı uyanık olunmalı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman yayımladığı yazılı açıklamada, Trablus'taki Takva ve Selam camilerinde meydana gelen patlamalarla ilgili olarak, "Masum insanların hedef alındığı fitne amaçlı saldırılara karşı uyanık olunmalı" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Lübnan halkına, barış ve istikrarı hedef alan iç ve dış düşmanlara karşı uyanık olmaları, omuz omuza vermeleri çağrısında bulunulan Süleyman, suçluların ortaya çıkarılması için askeri, güvenlik ve yargı kurumlarından gerekli çabayı sarf etmesini istedi.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Temmam Selam da yayımladığı yazılı açıklamada, "Terör odakları, Lübnan halkı arasında fitne ve iç savaş çıkarmak için yeniden Lübnan'ı ve vatan evlatlarını hedef aldı" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Trablus saldırısı, Lübnan'da siyasi ve güvenlik alarmı verilmesi gerektiğini gösteriyor. Allah'ın evlerine yönelik saldırılar, Lübnan'da iç savaşın yaşandığı en karanlık dönemde bile meydana gelmedi. Bu durum katillerin çirkin planları uğruna halkı tahrik etmekte ne kadar ısrarcı olduklarına bir delildir" denildi.

Türkiye, Lübnan halkına her türlü yardıma hazır

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da meydana gelen şiddetli patlamaları kınayarak Türkiye'nin her zaman Lübnan halkının ve devletinin yardımına hazır olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 halk arasında güçlü ilişkilerin Lübnan’daki en önemli simgelerinden biri olan, ortak tarih ve kültür mirasının birçok örneğini barındıran ve şehir halkının da Türkiye'ye karşı samimi muhabbet duyguları beslediği Trablus şehrinde meydana gelen patlamaların şiddetle kınandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkent Beyrut’ta meydana gelen terör saldırısının üzerinden henüz bir hafta geçmişken, bu defa Trablus’ta kutsal ibadet mekanlarının hemen yakınında cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen eşzamanlı saldırılar Lübnan’ın istikrarı ve iç barışını sarsmaya yönelik bir oyunun sahnelenmeye çalışıldığına dair endişeleri daha da arttırmıştır. Bu vesileyle, Lübnan'ın istikrarı ve toplumsal uyumunun korunmasını teminen tüm tarafların özveri ve sağduyu ile hareket etmelerinin öneminin yeniden vurgulanmasında yarar görülmektedir. Türkiye, her zaman olduğu gibi Lübnan devleti ve halkı ile dayanışmasını kararlılıkla sürdürecek olup, Lübnan halkına her türlü yardıma hazırdır."

AA

Son Güncelleme: 24.08.2013 08:19
Anahtar Kelimeler:
Lübnanda Yas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ