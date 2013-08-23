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Lübnan topraklarından İsrail'e roket

Lübnan'ın güneyindeki Raşidiyye Mülteci Kampı ile Sur kenti arasında kalan bölgeden İsrail'e 3 füze fırlatıldığı bildirildi.

Lübnan topraklarından İsrail'e roket

Lübnan'ın güneyindeki Raşidiyye Mülteci Kampı ile Sur kenti arasında kalan bölgeden İsrail'e 3 füze fırlatıldığı bildirildi.

23 Ağustos 2013 Cuma 08:18
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Lübnan topraklarından İsrail'e roket
BEYRUT/KUDÜS

Lübnan'ın güneyindeki Raşidiyye Mülteci Kampı ile Sur kenti arasında kalan bölgeden İsrail'e 3 füze fırlatıldığı bildirildi.

AA muhabirinin Lübnan emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Lübnan'ın güneyinde Filistinli mültecilerin yaşadığı Raşidiyye Mülteci Kampı ile Sur kenti arasında kalan bölgeden İsrail'e 3 füze fırlatıldı.

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinde İsrail polisine dayandırılarak verilen habere göre de İsrail'in kuzeyindeki El-Celil el-Garbi bölgesine 4 adet füze düştü.

Füzelerin Lübnan'ın güneyindeki Raşidiyye Mülteci Kampı ile Sur kenti arasında kalan bölgeden fırlatıldığı belirtilen haberde, füzelerin düştüğü Nahariye kentinde 2 İsraillinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail Kanal 2 televizyonunda yer alan habere göre ise Lübnan sınırına yakın El-Celil el-Garbi bölgesindeki açık alana en az iki roket düştü. İsrail'in kuzey bölgesindeki Nahariya'da en az iki patlama sesi duyulduğu kaydedildi.

Patlamaların Nahariye ve Acre bölgelerinden de duyulduğu bildirilen haberde, saldırı sirenlerinin çaldığı, patlamaların Lübnan tarafından atılan roketler nedeniyle meydana geldiği ve roketlerin yerleşim yerleri dışında açık alana düştüğü ifade edildi.

İsrailli yetkililierin, çevrede ikamet eden vatandaşları saldırılara karşı uyardığı aktarılan haberde, Magen David Adom acil yardım birimine henüz acil bir durumun rapor edilmediği belirtildi.

 "Saldırı 1701 sayılı BM kararını ihlal ediyor''

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, Lübnan topraklarından İsrail'e füze atılmasını kınayarak, "Saldırının 1701 sayılı BM kararını ihlal ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Süleyman tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülke egemenliğinin ihlali olarak değerlendirilen söz konusu saldırının faillerinin yetkili merciler tarafından bulunması ve yargılanması" talep edildi.

Saldırının 1701 sayılı BM kararını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Lübnan güvenlik güçlerinin terör eylemlerinde bulunanları yakalamak için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, İsrail-Lübnan krizini sona erdirmek amacıyla 11 Ağustos 2006'da aldığı 1701 sayılı karar, İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalara son verilmesi, Lübnan'ın, Lübnan hükümeti tarafından tamamen kontrol edilmesi ve ülkede Lübnan makamlarının onayı olmadan silah bulundurulmamasını öngörüyor.

''Güvenliği bozma adına yapılmış girişimler"

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan topraklarından İsrail'e füze atılmasını, "Ülkenin güneyindeki güvenliği bozma adına yapılmış girişimler" olarak nitelendirdi.

Mikati, hükümet adına yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e füze atılmasını kınayarak saldırının, ülkenin güneyindeki güvenliği bozma adına yapıldığını ve 1701 sayılı BM kararının ihlali olduğunu belirtti.

Lübnan Başbakanı açıklamasında, "Saldırının faillerinin bulunması ve yargı karşısına çıkarılması için Lübnan ordusu ve ülkenin güneyindeki BM Barış Gücü (UNIFIL) işbirliği halinde çalışmaktadır" ifadesini kullandı.

 

 

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 08:18
Anahtar Kelimeler:
Lübnan
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