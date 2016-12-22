Filistin

li mültecileri taşıyan ve 13 Nisan 1975'te silahlı saldırıya uğrayan Lübnan iç savaşının sembolü "otobüs" ihtiyaç sahiplerine bedava yemek verilen büfeye dönüştürüldü.

Başkent Beyrut'ta Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı Ayn er-Rummane bölgesinde, 27 Filistinli mültecinin ölümüyle sonuçlanan ve "otobüs katliamı" olarak tarihe geçen olay, 15 yıl sürecek kanlı Lübnan iç savaşının başlangıcı olarak kabul edildi.

İç savaştan sonra kaderine terk edilen otobüsü Lübnanlı bir yardım kuruluşu satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hazır gıda dağıtan bir büfeye çevirdi.

AA muhabirine konuşan yardım kuruluşunun sorumlusu Antony Ebu Zeyd, otobüsü din, bölge ve mezhep farkı gözetmeksizin herkesin ulaşabilmesi için büfeye dönüştürdüklerini belirtti.

Ebu Zeyd, "Lübnan'daki iç savaşta bu otobüsün hikayesi önemli bir yer tutuyor. Bu yüzden otobüsü büfeye çevirip Müslüman, Hristiyan her dinden insanın otobüsten faydalanmasını sağladık." dedi.

Kullanılamaz halde olan otobüsü satın aldıktan sonra restore edip kurşun izlerini kapattıklarını ayrıca otobüsün içine tezgah, küçük fırın ve ocak gibi büfe hizmetini sağlayabilecek malzemeler eklediklerini söyleyen Ebu Zeyd, 40 kadar gönüllünün nöbetleşe bu işte çalıştığını ifade etti.

AA