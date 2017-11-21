Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104446
ALTIN
162.486
DOLAR
3.9519
STERLİN
5.2278
EURO
4.6321
Elektrikte kapasite artıyor
Elektrikte kapasite artıyor
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı
Meclis başkanını seçiyor
Meclis başkanını seçiyor
Almanya'da koalisyon krizi
Almanya'da koalisyon krizi
Flaş Haber
NATO'DAN TATBİKATTA SKANDAL !
Kapat

Lübnan Genelkurmay Başkanından 'İsrail tehdidine hazır olun' emri

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'ın, Lübnan ordusuna "İsrail tehdidine karşı" hazırlıklı olunması emri verdiği bildirildi.

Lübnan Genelkurmay Başkanından 'İsrail tehdidine hazır olun' emri

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'ın, Lübnan ordusuna "İsrail tehdidine karşı" hazırlıklı olunması emri verdiği bildirildi.

21 Kasım 2017 Salı 15:45
0 Okunma
Lübnan Genelkurmay Başkanından 'İsrail tehdidine hazır olun' emri

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'ın, Lübnan ordusuna "İsrail tehdidine karşı" hazırlıklı olunması emri verdiği bildirildi.

Lübnan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı General Avn'ın 74'üncü bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle verdiği talimat kapsamında, ülkenin güney sınırlarındaki "düşman İsrail tehdidine karşı hazır olunmasını istediği" ifade edildi.

Açıklamada, "Lübnan'a, vatandaşlarımıza ve ordumuza yönelik saldırgan bir tutum takındığını gösteren güney sınırımızdaki düşman İsrail tehdidine ve ihlallerine karşı hazır olunmasını istiyorum." ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 numaralı kararının etkin uygulanması bağlamında güvenliğin ve istikrarın sağlanması için teyakkuzda olunmasını isteyen Avn, "Lübnan'daki olağanüstü siyasi durum nedeniyle sizin (Lübnan ordusu) güvenliğin ve istikrarın sürmesi için en yüksek seviyede teyakkuzda olmanızı gerektiriyor." dedi.

Konuyla ilgili İsrailli yetkililerden henüz açıklama gelmedi.

Lübnan-İsrail sınırında, 11 Kasım'da İsrail askerlerinin Lübnan tarafına sis bombası atarak Lübnanlı askerlere hakaret ettiği kaydedilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
LübnanGeneral Joseph Avnİsrail Tehdidi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agung Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Agung Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Yemen ablukası üçüncü haftasında
Yemen ablukası üçüncü haftasında
Akar, Rus ve İranlı mevkidaşları ile görüştü
Akar, Rus ve İranlı mevkidaşları ile görüştü
Çin'in Arakan planında Müslümanların topraklarına dönüşü yok
Çin'in Arakan planında Müslümanların topraklarına dönüşü yok
Afganistan'da 20 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'da 20 DEAŞ üyesi öldürüldü
Refah Sınır Kapısı 3 gün daha açık kalacak
Refah Sınır Kapısı 3 gün daha açık kalacak
Bosnalı kurban yakınları, Mladic davası için Hollanda'ya gitti
Bosnalı kurban yakınları, Mladic davası için Hollanda'ya gitti
'Fonları kesme kararı, AB'nin Türkiye ikilemini yansıtıyor'
'Fonları kesme kararı, AB'nin Türkiye ikilemini yansıtıyor'
AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ