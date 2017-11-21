Lübnan Genelkurmay Başkanından 'İsrail tehdidine hazır olun' emri

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'ın, Lübnan ordusuna "İsrail tehdidine karşı" hazırlıklı olunması emri verdiği bildirildi.

Lübnan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı General Avn'ın 74'üncü bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle verdiği talimat kapsamında, ülkenin güney sınırlarındaki "düşman İsrail tehdidine karşı hazır olunmasını istediği" ifade edildi.

Açıklamada, "Lübnan'a, vatandaşlarımıza ve ordumuza yönelik saldırgan bir tutum takındığını gösteren güney sınırımızdaki düşman İsrail tehdidine ve ihlallerine karşı hazır olunmasını istiyorum." ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 numaralı kararının etkin uygulanması bağlamında güvenliğin ve istikrarın sağlanması için teyakkuzda olunmasını isteyen Avn, "Lübnan'daki olağanüstü siyasi durum nedeniyle sizin (Lübnan ordusu) güvenliğin ve istikrarın sürmesi için en yüksek seviyede teyakkuzda olmanızı gerektiriyor." dedi.

Konuyla ilgili İsrailli yetkililerden henüz açıklama gelmedi.

Lübnan-İsrail sınırında, 11 Kasım'da İsrail askerlerinin Lübnan tarafına sis bombası atarak Lübnanlı askerlere hakaret ettiği kaydedilmişti.