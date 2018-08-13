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Lübnan'da Türk lirasına destek kampanyası

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Sayda şehirlerinde ABD'nin yaptırımlarına karşı Türk lirasına destek kampanyaları başlatıldı.

Lübnan'da Türk lirasına destek kampanyası

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Sayda şehirlerinde ABD'nin yaptırımlarına karşı Türk lirasına destek kampanyaları başlatıldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:52
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Lübnan'da Türk lirasına destek kampanyası

Lübnan'da Türk lirasına destek kampanyasına ilişkin konuşan Sayda şehrindeki Revvad İzci Derneği yetkilisi Hani Hariri, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'nin ekonomik saldırılarla yıpratılmaya çalışıldığını belirtti.

Hariri, bu çerçevede Türkiye'nin yanında olduklarını göstermek amacıyla "Türk lirasına destek kampanyası başlattıklarını" belirtti.

"Türk halkıyla dayanışma içindeyiz"

Türk ekonomisini hedef alan komplolara karşı başlattıkları kampanya hakkında Hariri, "Bu basit kampanyayla, ayrıca ABD'den yapılan bu yapay kriz karşısında Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu duyurmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'ye yaptırım işaretlerinin gelmesinden bu yana Lübnanlıların sosyal medyadaki desteğini gördüklerini belirten Hariri, Sayda'daki döviz merkezlerinde Türk lirasına yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti.

"Türkiye'yi desteklemek hepimizin boynunun borcu"

Sayda sakinlerinden Hilal Huho, Türk lirası kampanyasına katılmak istediklerini ancak döviz bürolarında Türk lirasını bulmakta zorluk çektiklerini aktardı.

Birçok döviz bürosunu gezdikten sonra Türk lirası bulabildiğini vurgulayan Huho, sonuna kadar Türkiye'nin yanında durmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Saydalı iş adamı Ahmed et-Tayş da on binlerce doları Türk lirasına çevirdiklerini dile getirerek, "İslam dünyasında kalkınma ve medeniyetin simgesi olan Türkiye'yi desteklemek hepimizin boynunun borcudur. Dünya mazlumlarına sahip çıkan Türkiye yalnız değildir." diye konuştu.

Başkentteki esnafın destek kampanyaları

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta birçok esnaf, "Hakka destek ve Türk halkıyla dayanışma" adı altında Türk lirasıyla alışveriş yapacak müşterilere yüzde 50'ye varan indirim kampanyaları başlattı.

Beyrut'un Talat Nuri Caddesi'nde yer alan Topkapı Kuyumculuk, Türk lirasıyla alışveriş yapacak müşterilerine yüzde 25 indirim yapma kararı aldı. Topkapı Kuyumculuk, bugün itibarıyla başlattığı kampanyanın, 20 Ağustos'a kadar süreceğini duyurdu.

Başkentte yer alan Hediyeti Mağazalar Zinciri de Türk lirasıyla alışveriş yapan vatandaşlara bugün ve yarın olmak üzere iki günlük indirim kampanyası yaptı.

İsam Sencer Oyuncak mağazası da Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında Türk lirasıyla gelen müşterilerine yüzde 25 indirime gittiklerini duyurdu.

Mağaza sahibi Sencer, Lübnanlılar olarak ABD doları karşısında Türk lirasına destek vermek için bu kampanyayı başlattıklarını aktararak, Türkiye ekonomisini destekleyecek ve halkıyla dayanışma yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Antika ve hediyelik eşya satan Velid Murra Mağazalar Zinciri ise ay sonuna kadar Türk lirasını kullanacak vatandaşlara yüzde 50 indirim yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu

Başkentte döviz bürosu sahibi olan Abdullah Gaziri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dolarınızı bozun" çağrısı üzerine Lübnanlıların da 200 dolardan başlayan meblağlarla Türk lirası almak üzere döviz bürolarına akın ettiğini belirtti.

Dövizini Türk lirasına çevirmek isteyen Lübnanlılara "Türkiye'ye mi gideceksiniz?" sorusunu yönelttiklerinde, "Hayır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa​n çağrı yaptığı için bozuyoruz" şeklinde yanıtlar aldıklarını aktaran Gaziri, ancak müşterilerine Türk lirasını temin etme konusunda zorlandıklarını söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk LirasıLübnan
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