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Lübnan Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Suriye'de kaçırılan Lübnanlılarla ilgili olarak görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor

Lübnan Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Suriye'de kaçırılan Lübnanlılarla ilgili olarak görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor

26 Mayıs 2012 Cumartesi 11:48
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Lübnan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
ANKARA/BEYRUT - Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mikati bugün İstanbul'a gelerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Lübnan'da yayın yapan Lübnan'ın Sesi radyosunun verdiği habere göre, Mikati bu ziyareti Suriye'de kaçırılan Lübnanlı 11 Şii'nin Suriyeli muhalifler tarafından Türkiye'ye verilmesinin ardından gerçekleştirmeye karar verdi.
Suriye'de kaçırılan Lübnanlıların ülkelerine Cuma gecesi dönmesi bekleniyordu. Ancak lojistik nedenlerle gelişlerinin ertelendiği ileri sürülüyor. Lübnanlı 11 Şii, İran'a yaptıkları resmi ziyaretten dönerken, Halep yakınlarında Suriyeli muhalifler tarafından kaçırılmıştı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin aracı olması sayesinde 11 Lübnanlı Türkiye'ye teslim edilmişti.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 03:49
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Başbakanı
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