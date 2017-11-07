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Lübnan Başbakanı Hariri, Abu Dabi’ye geçti

Lübnan başbakanlığı görevinden geçen cumartesi istifa ettiğini duyuran Saad Hariri, Riyad'dan Abu Dabi'ye gitti.

Lübnan Başbakanı Hariri, Abu Dabi’ye geçti

Lübnan başbakanlığı görevinden geçen cumartesi istifa ettiğini duyuran Saad Hariri, Riyad'dan Abu Dabi'ye gitti.

07 Kasım 2017 Salı 11:52
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Lübnan Başbakanı Hariri, Abu Dabi’ye geçti

Lübnan başbakanlığı görevinden geçen cumartesi istifa ettiğini duyuran Saad Hariri'nin, Riyad'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gittiği bildirildi.

Lübnan'daki Müstakbel televizyonunun haberine göre, geçen Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta istifa ettiğini duyuran Hariri, bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti.

Hariri'nin BAE'de Abu Dabi Veliaht Prensi ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşeceği bildirildi.

İran lideri Ali Hamaney’in başdanışmanı ve eski İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti’yi geçen cuma Beyrut’ta kabul etmesinin ardından sürpriz bir şekilde Riyad’a geçen Hariri, burada katıldığı bir televizyon programında başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa açıklamasında Hizbullah ve İran’ı suçlayan Hariri’nin bu kararı ülke yönetiminde Hizbullah ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn ittifakının etkisini kıramamasına bağlanıyor.

Hizbullah lideri Nasrallah ise yaptığı açıklamada Hariri’nin Suudi Arabistanda gözaltında olduğunu iddia etmiş, Lübnan'a dönmeyeceğini ileri sürmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Lübnan BaşbakanlığıLübnanSaad HaririRiyadBirleşik Arap EmirlikleriBAE
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