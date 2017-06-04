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Londra’da terör saldırısı

Londra Köprüsü'nde terör saldırısı: 3'ü saldırgan 10 ölü

Londra’da terör saldırısı

Londra Köprüsü'nde terör saldırısı: 3'ü saldırgan 10 ölü

04 Haziran 2017 Pazar 14:35
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Londra’da terör saldırısı

İngiltere'nin başkentindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüsün yayaların üzerine sürüldüğü, daha sonra saldırganların araçtan inerek çevredekileri bıçakladığı ve olayda 3'ü saldırgan 10 kişinin öldüğü bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüs şoförünün aracını köprüdeki yayaların üzerine sürdüğü bildirildi.

Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs şöförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamada, Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı’nda dün gece yerel saatle 22.00 civarında yaşanan saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıyı düzenleyen 3 erkeğin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, köprü üzerinde yayaları ezen minibüsün daha sonra köprünün güney ucunda bulunan Borough Pazarına yöneldiği, burada araçtan çıkan 3 saldırganın çevrede bulunanları bıçakladığı ifade edildi. 

Saldırılarda yaralananlar arasında bir de polisin bulunduğu belirtildi. 

Saldırganların bomba düzeneğini andıran yelekler giydiği ancak bunların gerçek çıkmadığı kaydedildi.

Londra Köprüsü, özellikle kenti ziyaret eden turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, tarihi köprüyü fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında.

Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

Terör saldırısı olarak değerlendiriliyor

İngiliz polisince, başkent Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü ve Borough Pazarı'nda yaşanan olayların, terör saldırısı olarak değerlendirildiği bildirildi.

Genel seçim kampanyasını yarıda keserek başkente dönen İngiltere Başbakanı Theresa May de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

May, güvenlik yetkililerinin kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "Londra'daki korkunç olayın potansiyel bir terör eylemi olarak ele alındığını doğrulayabilirim." dedi.

Vauxhall'daki adli vakanın ise bu olaylarla bağlantısı olmadığı açıklandı.

"Olaylarda yaralanan 48 kişinin tedavisine çeşitli hastanelerde devam ediliyor"

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, son gelişmelerle ilgili Emniyet Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yaptı.

Dick, Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı’nda dün gece yerel saatle 22.00 civarında düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığını söyledi.

Saldırıyı düzenleyen üç erkeğin, polisin ilk ihbarı almasını takiben 8 dakika içinde vurularak öldürüldüğünü aktaran Dick, olaylarda yaralanan 48 kişinin tedavisine çeşitli hastanelerde devam edildiğini belirtti.

Dick, soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizerek saldırının üç kişi tarafından düzenlendiğini düşündüklerini ve bunların da öldürüldüğünü vurguladı. Ancak Dick, "Kaçmış olan başka saldırganlar olduğunu sanmıyoruz ama yine de emin olmak zorundayız." dedi.

Başbakan May, acil kabine toplantısına başkanlık ediyor

Bu arada ülkedeki bazı siyasi partiler, perşembe günü düzenlenecek erken genel seçim için yürütülen seçim kampanyalarını askıya aldı.

Başbakan May, üst düzey güvenlik bürokratlarının da katılımıyla bir acil durum kabine toplantısına (Cobra) başkanlık ediyor. Toplantıda, ülkedeki terör tehdit seviyesinin artırılmasının da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Toplantının ardından May'in basın açıklamasında bulunması öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
LondraTerör Saldırısı
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