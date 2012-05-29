LONDRA - Kutlamalar dolayısıyla başkentin işlek caddeleri ve turistik yerleri Birleşik Krallık bayraklarıyla donatıldı, mağazalar vitrinlerini süsledi. Buckingham Sarayı'nın önünde ise hummalı bir çalışma sürüyor. Kutlamalar sırasında verilecek konserler için sarayın önüne büyük bir sahne ile tribünler kuruluyor. Sarayın önünde, Kraliçe onuruna 4 Haziran Pazartesi günü, aralarında Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney ve Tom Jones'un da bulunduğu ünlü sanatçılar konser verecek. 1952 yılında 26 yaşındayken tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth için bu hafta ve gelecek hafta boyunca başkent Londra başta olmak üzere, ülke genelinde kutlamalar yapılacak. Kutlamalarda ülkede yiyecek, içecek, dekorasyon ve hediyelik eşyalar için kişi başı yaklaşık 40 sterlin, toplamda ise yaklaşık 830 milyon sterlin harcanması bekleniyor. Konuya ilişkin anketi ve araştırmayı yürüten şirket, bu rakamın geçen yılki Kraliyet düğünü kutlamalarından fazla olduğuna dikkati çekiyor. Bu Pazar günü Kraliçe, 1000'den fazla gemi eşliğinde başkentteki Thames nehrinde yapılacak görkemli geçit törenine katılacak. Anadolu Ajansı (AA), geçit töreninden fotoğrafları ve görüntüleri abonelerine ulaştıracak. 86 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, İngiliz monarşisinin 63 yıl tahtta kalan Kraliçe Victoria'dan sonraki en uzun süreli monarkı.