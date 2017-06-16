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Londra'daki yangında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde 24 katlı binada salı gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu.

Londra'daki yangında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde 24 katlı binada salı gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu.

16 Haziran 2017 Cuma 15:08
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Londra'daki yangında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

LONDRA

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde 24 katlı binada salı gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu.

Polisten yapılan açıklamada, daha önce 17 olarak duyurulan ölü sayısının 30'a yükseldiği, bu sayının daha da artmasından endişe edildiği belirtildi.

Polis ayrıca, 12 yaralının sağlık durumunun ise kritik olduğunu ifade etti.

Bu arada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile Prens William, olay yerince incelemelerde bulundu.

Kraliçe ayrıca olayın mağdurları için kurulan geçici yardım merkezini ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başbakanı Theresa May de hastanede tedavilerine devam eden bazı yaralıları ziyaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Londraölen Sayısı
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