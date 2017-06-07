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Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı

İngiliz polisi, Londra'da geçen cumartesi gecesi yaşanan terör saldırısında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı

İngiliz polisi, Londra'da geçen cumartesi gecesi yaşanan terör saldırısında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

07 Haziran 2017 Çarşamba 15:57
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Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı

LONDRA

İngiliz polisi, Londra'da geçen cumartesi gecesi yaşanan terör saldırısında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, saldırıdan bu yana haber alınamayan 45 yaşındaki Fransız vatandaşı Xavier Thomas'ın cansız bedeninin Thames Nehri'nde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Thomas'ın cesedinin dün akşam yerel saatle 19.44'te (TSİ 17.44) olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzakta, nehrin kentin doğusundaki Limehouse yakınlarındaki kısmında bulunduğu belirtildi.

Olay sırasında Thomas'ın köprüde yürüdüğü ve minibüsün çarpması sonucu suya düştüğü tahmin ediliyor.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında İngiliz ve Fransızların yanı sıra Avustralya ve Kanada vatandaşları da bulunuyor.

Bu arada polisin olaya ilişkin soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar ülke genelinde devam ediyor. Polis son olarak bu sabah erken saatlerde başkentin doğusundaki bir adreste arama yaptı. Saldırıdan bu yana polis toplam 15 kişiyi gözaltına alırken, bu kişilerden 12'si serbest bırakıldı.

Kullandıkları minibüsle, cumartesi gecesi Thames Nehri üzerindeki Londra Köprüsü'nde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevrede bulunanları bıçaklayan üç kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayda 10'u ağır 48 kişi yaralanmıştı.

İki hafta önce Manchester'da düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi, mart ayında Londra'daki Westminster Köprüsü'ndeki araçlı ve bıçaklı saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
LondraTerör Saldırıs
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