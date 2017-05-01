Londra'daki terör operasyonunda 3 kişi daha gözaltına alındı

İngiliz polisinin geçen hafta Londra'da düzenlediği terörle mücadele operasyonu çerçevesinde 3 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, "terör eylemlerini teşvik etmek ve terör eylemleri hazırlamak" şüphesiyle ikisi 18 ve biri 19 yaşındaki üç kadının gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelilerin Londra dışındaki bir karakola götürüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu gözaltıların geçen hafta başlatılan terörle mücadele operasyonuyla bağlantılı ve istihbarat odaklı gerçekleştiği ifade edildi.

İngiliz terörle mücadele ekiplerinin geçen hafta perşembe akşamı düzenledikleri operasyon kapsamında Londra’nın kuzeybatısındaki Willersden bölgesinde bir eve yapılan baskında bir kadının polisin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirilmişti. 21 yaşındaki kadın, hastanede gördüğü tedavinin ardından dün taburcu olmuş ve terör yasası kapsamında gözaltına alınmıştı. Aynı operasyon kapsamında geçen hafta 6 kişi daha gözaltına alınmıştı.