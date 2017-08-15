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Londra'da 24 katlı binadaki yangına kamu soruşturması

İngiltere'nin başkenti Londra'da haziran ayında 24 katlı binada çıkan yangına ilişkin kamu soruşturması başlatıldı.

Londra'da 24 katlı binadaki yangına kamu soruşturması

İngiltere'nin başkenti Londra'da haziran ayında 24 katlı binada çıkan yangına ilişkin kamu soruşturması başlatıldı.

15 Ağustos 2017 Salı 15:20
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Londra'da 24 katlı binadaki yangına kamu soruşturması

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde Londra'da haziran ayında 24 katlı binada çıkan yangının nasıl çıktığı ve yayıldığı, bina ve yangın yönetmeliklerinin yeterliliği, apartmanda yapılan son tadilat ve yenileme çalışmaları ile yetkililerin yangına müdahelesi gibi konuların dikkate alınacağı bildirildi.

Açıklamada, soruşturmada ayrıca binanın sahibi Kensington ve Chelsea Belediyesinin eylemlerinin de mercek altına alınacağı kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal konutlandırmaya ilişkin sorular da dahil bu yangınla gündeme taşınan daha geniş kapsamlı soruların cevapsız bırakılmayacağı konusunda kararlıyım." ifadesini kullandı.

Emekli yargıç Sir Martin Moore-Bick başkanlığında yürütülecek soruşturmanın ilk raporunun ilkbaharda tamamlanması bekleniyor.

Şikayetler göz ardı edilmişti

Kensington ve Chelsea Belediyesine ait 24 katlı Grenfell Tower apartmanında 14 Haziran gecesi bozuk bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangında en az 80 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayıldığı bildirilmişti.

Bina sakinlerinin son 4 yılda yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı görülürken, yakın zamanda yapılan bir teftişte de binanın "güvenli" ilan edildiği açıklanmıştı.

İngiliz basını, binanın tadilatında kullanılan dış cephe kaplamasının yangına dayanıksız olduğunu, binayı yangına dayanıklı malzeme ile kaplamanın maliyetinin ise belediyeye çıkan faturayı sadece 5 bin sterlin artıracağını bildirmişti.

Ülkedeki bütün yüksek katlı sosyal konutların dış kaplamalarının incelenmesi için çalışma başlatan hükümet, yangına yönelik soruşturma ile tedbirlerin de gözden geçirileceği sözünü vermişti.

İngiliz polisi, binadaki incelemelerin ve bazı cesetlerin kimlik tespit işlemlerinin yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtirken, bazı mağdurlar halen otel gibi geçici yerlerde konaklıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere BaşbakanlığıLondra
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