Londra'da 15 Temmuz sergisi ve defilesi

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi ve aynı temada defile yapıldı.

Büyükelçiliğin rezidansında Londra Yunus Emre Kültür Merkezi’nin düzenlediği 15 Temmuz konulu sergide AA foto muhabirlerinin çektiği 30’dan fazla fotoğraf sergilendi.

Londra’nın moda ve televizyon camiasından tanınmış isimlerin de gezdiği sergide, modacı Zeynep Kartal’ın tasarladığı 15 Temmuz temalı elbiseler de sergilendi. Kartal’ın darbe girişimi sırasında çekilmiş fotoğrafların baskısını kullandığı elbiselerde, 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşları temsil eden karanfil motiflerinin de yer aldığı görüldü.

Büyükelçilik rezidansında Kartal’ın Londra Moda Haftası kapsamında düzenlediği defile de gerçekleşti. Kartal’ı kullandığı kumaşlarda ve tercih ettiği renklerde 15 Temmuz gecesi verilen özgürlük ve demokrasi mücadelesinden ilham aldığını söylediği 30 kıyafet yer aldı.

Kartal’ın defilesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da bir tebrik mesajı yolladı. Büyükelçi Bilgiç’in okuduğu mesajda Erdoğan, modacı Kartal’ı, Türk kültürünün yurt dışında tanıtımına katkısından dolayı tebrik etti.