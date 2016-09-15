Litvanya'dan BM'ye sığınmacı çağrısı

VİLNİUS

Litvanya, Avrupa'daki sığınmacı krizinin uzun vadeli olarak çözülmesi için Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin sorumluluk almaları gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, başkent Vilnius'ta, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller ile bir araya geldi. İkili, görüşmede sığınmacı krizi ve iklim değişikliği konuları ile Ukrayna, Gürcistan ve Suriye'deki durumları ele aldı.

Grybauskaite, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sığınmacı krizinde Avrupa'ya yardımcı olması için BM'ye çağrıda bulunarak, "BM, sığınmacı krizinin sadece Avrupa'nın değil, tüm dünyanın sorumluluğu olduğunun farkına varmalı. Ortak çaba olmadan bu zorluğun üstesinden gelinemez. Bu sorunun uzun vadeli olarak çözülmesi için BM'ye üye ülkeler sorumluluk almalı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Grybauskaite, uluslararası toplumun zorlukların aşılmasında güçlerini birleştirmesinin önemine vurgu yaptı.

New York'ta 21 Eylül'de BM Genel Kurulu toplantısına katılacağını bildiren Dalia Grybauskaite, burada kadın hakları ve kadınlara karşı şiddet konuları kapsamında da üst düzey uluslararası yetkililerle görüşeceğini de aktardı.

Muhabir: Rustam Mikayilli