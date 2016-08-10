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Litvanya kararlı biçimde Türkiye'yi destekliyor

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, ülkesinin kararlı biçimde Türkiye'yi desteklediğini söyledi.

Litvanya kararlı biçimde Türkiye'yi destekliyor

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, ülkesinin kararlı biçimde Türkiye'yi desteklediğini söyledi.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 16:19
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Litvanya kararlı biçimde Türkiye'yi destekliyor
VİLNİUS

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, ülkesinin kararlı biçimde Türkiye'yi desteklediğini söyledi.

Linkevicius, Dışişleri Bakanlığı binasında Türkiye’nin Vilnius Büyükelçisi Aydan Yamancan'la bir araya geldi. Görüşmede Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETO) darbe girişimi ve devamında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Yamancan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Litvanyalı bakan, ülkesinin, Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini desteklediğini dile getirerek, "Bir NATO ülkesi olarak Türkiye, transatlantik güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor. Türkiye, terörizm ve yasadışı göç gibi önemli uluslararası tehditlerle mücadele konusunda da önemli ölçüde katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Linkevicius, özellikle askeri darbe girişimi sonrası Türkiye'nin bazı büyük zorluklarla karşı karşıya geldiğini vurguladı.

Linkevicius, "Önem arzeden müttefikimiz Türkiye'yi kararlı biçimde destekliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'ye yardım etmeye hazırız. Darbe girişimi sonrası atılan adımların hukuk ve uluslararası hukuk çerçevesinde olması önemlidir." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 16:19
Anahtar Kelimeler:
Litvanya - Önce Vatan Gazetesi
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