Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Liderlerin sürpriz buluşması

Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Şefik ile seçim yarışı dışında kalan eski aday Sabbahi gizlice görüştü.

Liderlerin sürpriz buluşması

Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Şefik ile seçim yarışı dışında kalan eski aday Sabbahi gizlice görüştü.

07 Haziran 2012 Perşembe 08:41
833 Okunma
Liderlerin sürpriz buluşması

KAHİRE
     Mısır'da cumhurbaşkanı adayı Ahmet Şefik ile seçimin birinci turunda yarış dışı kalan eski aday Hamdin Sabbahi'nin gözlerden uzak bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi.
     Şefik-Sabbahi görüşmesi İskenderiye'nin Kleopatra semtinde bir evde gerçekleşti. Her iki lider görüşme mekanına ayrı araçlarla geldi. Liderler, bir saat süren görüşme sonrasında, farklı araçlarla mekanı terk etti.
     Liderlerin gizlice buluştukları mekanın, devrik lider Mübarek'in partisi Ulusal Demokratik Parti'nin (UDP) önde gelen isimlerinden ve Hüsnü Mübarek'in oğlu Cemal Mübarek'in yakın arkadaşı, iş adamı el-Guleymi'ye ait olduğu kaydedildi.
     Sosyalist lider Sabbahi seçim kampanyası boyunca, Mübarek döneminin son başbakanı Ahmet Şefik'in adaylığının düşürülmesi çağrısında bulunmuş, en son Salı akşamı yapılan ''Milyonluk Gösteri'' sırasında yaptığı hamasi konuşmada ''Şefik'in adaylığının düşürülmemesi halinde seçimlerinin ikinci turunun boykot edilmesi'' çağrısını yinelemişti.
     Öte yandan, Mısır Anayasa Mahkemesi raportörleri Ahmet Şefik'in adaylığının düşürülmesine yol açabilecek bir kanunun, anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptali yönünde görüş bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 00:42
Anahtar Kelimeler:
Lider
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ