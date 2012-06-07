Liderlerin sürpriz buluşması

KAHİRE

Mısır'da cumhurbaşkanı adayı Ahmet Şefik ile seçimin birinci turunda yarış dışı kalan eski aday Hamdin Sabbahi'nin gözlerden uzak bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi.

Şefik-Sabbahi görüşmesi İskenderiye'nin Kleopatra semtinde bir evde gerçekleşti. Her iki lider görüşme mekanına ayrı araçlarla geldi. Liderler, bir saat süren görüşme sonrasında, farklı araçlarla mekanı terk etti.

Liderlerin gizlice buluştukları mekanın, devrik lider Mübarek'in partisi Ulusal Demokratik Parti'nin (UDP) önde gelen isimlerinden ve Hüsnü Mübarek'in oğlu Cemal Mübarek'in yakın arkadaşı, iş adamı el-Guleymi'ye ait olduğu kaydedildi.

Sosyalist lider Sabbahi seçim kampanyası boyunca, Mübarek döneminin son başbakanı Ahmet Şefik'in adaylığının düşürülmesi çağrısında bulunmuş, en son Salı akşamı yapılan ''Milyonluk Gösteri'' sırasında yaptığı hamasi konuşmada ''Şefik'in adaylığının düşürülmemesi halinde seçimlerinin ikinci turunun boykot edilmesi'' çağrısını yinelemişti.

Öte yandan, Mısır Anayasa Mahkemesi raportörleri Ahmet Şefik'in adaylığının düşürülmesine yol açabilecek bir kanunun, anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptali yönünde görüş bildirdi.