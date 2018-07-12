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Liderler yarı final maçını takip ettiler

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında karşı karşıya gelen Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını bazı liderlerle ayaküstü cep telefonundan izledi.

Liderler yarı final maçını takip ettiler

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında karşı karşıya gelen Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını bazı liderlerle ayaküstü cep telefonundan izledi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:27
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Liderler yarı final maçını takip ettiler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında karşı karşıya gelen Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını bazı liderlerle ayaküstü cep telefonundan izledi.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde temaslarına devam ediyor.

NATO zirvesinde liderler, dün akşam oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında karşı karşıya gelen Hırvatistan-İngiltere maçını takip etti.

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını ayaküstü cep telefonundan seyretti.

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sosyal medya hesabından "Son Dakika" (Minuta e Fundit) notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan2018 FIFA Dünya KupasıHırvatistan
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