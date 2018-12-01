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Liderler G-20 Zirvesi'nde buluştu

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı.

Liderler G-20 Zirvesi'nde buluştu

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:51
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Liderler G-20 Zirvesi'nde buluştu

BUENOS AİRES

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki temaslarına başladı.

G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, toplantı başlamadan önce Costa Salguero Fuar Alan'ında liderleri tokalaşarak karşıladı. 

Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma geçti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ayaküstü sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Liderler, oturumun ardından Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin konuşma yaptığı açılışa iştirak etti.

Macri'nin açılış konuşmasının ardından üç oturumda gerçekleştirilecek zirvenin ilk oturumu "İnsanları ilk sıraya koymak, Küresel Ekonomi, Çalışma Hayatının geleceği ve Kadın'ın güçlendirilmesi" temasıyla düzenlendi.

İlk oturum sonrasında ikili görüşmelerde bulunan liderler, ardından Arjantin'in tarihi Colon Tiyatrosu'ndaki (Teatro Colon) kültürel etkinliğe iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra G20 liderler yemeğine katıldı. 

Zirveye 19 lider, 15 bin kişi katılıyor

Zirvenin ikinci ve son günü, "Konsensus oluşturmak-Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Sürdürülebilirliği" temasıyla yapılacak ikinci oturumla başlayacak. Bir buçuk saat sürmesi öngörülen toplantıdan sonra zirvenin üçüncü ve son oturumu "Fırsatları Elde Etme - Altyapı, Enerji ve Sürdürülebilir Gıda Geleceği" başlığı altında liderler tarafından değerlendirilecek.

Zirve, G20 Liderler bildirgesinin imzalanması, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin G20 2019 sunumu ve Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Dünyanın dört bir yanından 3 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı 15 bin kişi katılıyor.

G20 protestoları

Bu arada G20 karşıtı birçok protestonun düzenlendiği Buenos Aires'de zirve için geniş güvenlik önlemleri alındı. Arjantin Ulusal Kongresi'nin bulunduğu meydanda toplanan göstericiler, G20 Liderler Zirvesi için yapılan harcamaları protesto etti.

Gösteride çantasında kesici alet, taş ve misket taşıyan 13 kişi tutuklandı. Gösteri olaysız sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
G-20ZirveArjantin
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