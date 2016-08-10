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Libya'nın birkaç hafta içinde DAEŞ'ten temizlenmesi öngörülüyor

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri güçler, ülkenin batısındaki silahlı devrim güçleri ile "El-Bunyan el-Mersus" adı altında terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürüttüğü operasyonlar sonucu Sirte kentinin birçok bölgesinde kontrolü sağladı.

Libya'nın birkaç hafta içinde DAEŞ'ten temizlenmesi öngörülüyor

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri güçler, ülkenin batısındaki silahlı devrim güçleri ile "El-Bunyan el-Mersus" adı altında terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürüttüğü operasyonlar sonucu Sirte kentinin birçok bölgesinde kontrolü sağladı.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 16:18
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Libya'nın birkaç hafta içinde DAEŞ'ten temizlenmesi öngörülüyor
LİBYA

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri güçler, ülkenin batısındaki silahlı devrim güçleri ile "El-Bunyan el-Mersus" adı altında terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürüttüğü operasyonlar sonucu Sirte kentinin birçok bölgesinde kontrolü sağladı.

Hükümet güçlerinin Sirte kentindeki birçok noktada kontrolü ele geçirmesini yakından takip eden gözlemciler, ülkenin kuzeyinde başkent Trablus ve Bingazi arasında yer alan Sirte sahil kentinin birkaç haftada tamamen DAEŞ militanlarından temizleneceğini ifade ediyor.

El-Bunyan el-Mersus operasyonunun başlamasıyla Sedade ve Bukarin bölgelerinde DAEŞ'in hezimete uğratılmasından hemen sonra, Sirte'nin hem çevresinde hem de şehir merkezindeki militanlarla şiddetli çatışmalar başladı.

Kentin batısındaki Ez-Zafaran üzerinden DAEŞ'in kontrolündeki tek çıkış yolu olan Sirte Limanı'nı geçen iki ay içinde denetimine alan yönetim yanlısı güçler aynı şekilde kentin batısında yer alan El-Garbiyat ve DAEŞ'ten tamamen temizlenen kentteki ilk yerleşim yeri olan 700 Mahallesi'ni kurtarırken, dün de Kusur ed-Diyafe bölgesinde kontrolü sağladı.

Sirte'nin Ed-Dolar Mahallesi de 10 gün süren çatışmaların ardından terör örgütü DAEŞ'ten temizlendi.

Sirte, birkaç hafta içinde DAEŞ'ten tamamen alınabilir
Terör örgütü DAEŞ, Sirte'deki kalesi sayılan Kaat, Ağaduğu, İkinci Mahalle ve El-İmarat el-Hindiye'de ise güvenlik güçlerine şiddetli çatışmalarla direnmeye çalışırken, kentin merkezindeki 3 mahallenin yanı sıra Birinci ve Üçüncü mahalleleri de elinde tutuyor.

Öte yandan askeri kaynaklar da bir haftadan bu yana DAEŞ'e karşı ABD'nin hava desteğini alan hükümete bağlı güçlerin, birkaç hafta içinde Sirte'yi DAEŞ'ten tamamen temizleyerek, kentin kontrolünü sağlayacağını öngörüyor.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 16:18
Anahtar Kelimeler:
LibyaDaeş - Önce Vatan Gazetesi
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