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Libya'dan Türk şirketlerine çağrı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanı Milad Matuk, Libya'daki faaliyetlerine ara veren Türk şirketlerini ülkeye dönmeye davet etti.

Libya'dan Türk şirketlerine çağrı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanı Milad Matuk, Libya'daki faaliyetlerine ara veren Türk şirketlerini ülkeye dönmeye davet etti.

12 Ekim 2016 Çarşamba 12:47
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Libya'dan Türk şirketlerine çağrı

 Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanı Milad Matuk, Libya'daki faaliyetlerine ara veren Türk şirketlerini ülkeye dönmeye davet etti.

Matuk, yaptığı açıklamada, "Türk şirketleri Libya'daki durumu takip ediyor. Ülkedeki güvenlik durumu, Türk şirketlerin durdurdukları projelerini tekrar başlatmalarına el verecek düzeyde iyileşti." dedi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'la kısa süre önce bir araya geldiklerini hatırlatan Matuk, görüşmede ulaştırma alanında imzalanan anlaşmaların tekrar hayata geçirilmesi konusunun ele alındığını ve bunların 1 milyar dinar (720 milyon dolar) değerinde olduğunu belirtti.

Matuk, güvenlik konusunda istikrar sağlanıp bütçe onayladığında ülke genelindeki havalimanları, kara yolları ve limanları kapsayan ulaştırma sisteminin geliştirilmesi için hazır olduklarını ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 12.10.2016 12:48
Anahtar Kelimeler:
LibyaUMHMilad MatukTürk ŞirketleriTrablus Büyükelçisi Ahmet Aydın DoğanTrablus
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