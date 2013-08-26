Libya'da emniyet binasına saldırı: 11 ölü

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AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Sebha Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tutukluların bulunduğu güvenlik binasına roket atar ve makineli tüfeklerle düzenlenen silahlı saldırıda 11 polis öldü.

Ağır yaralananların da bulunduğu belirtilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Libya yönetimi, idareye baş kaldıran milis grupların eylemleri ve devrik lider Muammer Kaddafi'ye karşı çıkan ayaklanmalarda silahlanan halkın silahlarını yeni yönetime teslim etmemesi nedeniyle istikrarsızlığın hakim olduğu ülkede güvenliği sağlamaya çalışırken, polis, asker, hakim, siyasi aktivist ve hukukçuları hedef alan şiddet eylemlerinde artış görülüyor.