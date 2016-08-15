Libya'da DAEŞ'e yönelik operasyon

"El-Bunyan el-Mersus" sözcüsü Muhammed el-Gasri, yaptığı açıklamada, mutabakat hükümetine bağlı birlikler ile DAEŞ militanları arasında Libya'nın Sirte bazı bölgelerinde devam eden çatışmalarda 7 askerin öldüğü, 52'sinin yaralandığını ifade etti.

Kentte ilerleyen birliklere, DAEŞ militanlarının RPG tarzı tanksavar roket ile havan topuyla karşılık verdiğini belirten Gasri, İkinci Mahalle'de çatışmaların hala devam ettiğini aktardı.

Gasri, askeri birliklerin İkinci Mahalle'de ilerlemeye devam ettiği ve bölgenin DAEŞ'ten kurtarılması konusunda ısrarcı olduklarını vurgulayarak, Sirte'deki üç mahallede, nüfusunun yoğun ve sokaklarının dar olması nedeniyle zorlanıldığına işaret etti.

"El-Bunyan el-Mersus" birlikleri, dün El-İmarat el-Hindiyye bölgesinde kontrolü sağladığı, İkinci Mahalle'ye doğru ilerlemeye başladığını açıklamıştı.

UMH, DAEŞ'in Sirte'deki varlığına son vermek amacıyla geçtiğimiz mayıs ayında "El-Bunyan el-Mersus" operasyonunu başlatmıştı. Operasyon kapsamında örgütün kalesi sayılan bölgelerin de aralarında yer aldığı pek çok alan ele geçirilirken, kentin merkezindeki üç mahalle hala terör örgütü DAEŞ'in denetimi altında bulunuyor.