Libya'da çatışma: 20 ölü

TRABLUS - Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin batısındaki Mezde bölgesinde Libya ordusu ve silahlı milisler arasında meydana gelen çatışmalarda 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Libya'nın Mısır, Çad ve Sudan sınırındaki üçgende bulunan Kufra bölgesinde de şiddetli çatışmaların yaşandığı, gece yarılarına kadar süren çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.