Libya'da çatışma: 20 ölü

Libya'nın Mısır, Çad ve Sudan sınırındaki üçgende bulunan Kufra bölgesinde de şiddetli çatışmaların yaşandığı, gece yarılarına kadar süren çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.
AA
Libya'da ordu birlikleri ile silahlı milisler arasında çıkan çatışmalarda 20 kişi hayatını kaybetti
Libya'nın Mısır, Çad ve Sudan sınırındaki üçgende bulunan Kufra bölgesinde de şiddetli çatışmaların yaşandığı, gece yarılarına kadar süren çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.
AA