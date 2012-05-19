"Libya iç güvenliğinde istikrar sağlanmak üzere"

TUNUS - Abdurrahim El Kib, Tunus Devlet Başkanı Munsif Marzuki ile görüşmesi sonrası başkent Tunus'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Libya'da istikrar neredeyse tamamen sağlanmak üzere. İstikrarın sağlanmasında devrimcilerin 'polis ve devlet güvenlik gücü' kavramlarının ne anlama geldiğini anlamış olmaları etkili olmaktadır" dedi.

Yapılması planlanan genel seçimlere de değinen El Kib, "Seçim hazırlıkları büyük oranda tamamlandı. Seçim lojistiği, seçmen bilinçlendirme gibi çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

Libya'da 19 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde 6 milyon Libyalıdan 3,4 milyonunun kayıtlı seçmen olması hedefleniyor.