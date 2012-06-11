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Libya hak edişleri ödemeye hazır

Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Abdülcelil, Türk müteahhitlik firmalarının hak edişlerine ilişkin açıklama yaptı.

Libya hak edişleri ödemeye hazır

Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Abdülcelil, Türk müteahhitlik firmalarının hak edişlerine ilişkin açıklama yaptı.

11 Haziran 2012 Pazartesi 08:44
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Libya hak edişleri ödemeye hazır

LİBYA

Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, Libya Hükümeti'nin ülkede yatırımları bulunan Türk müteahhitlik firmalarının bazı hak ediş bedellerini ödemeye hazır olduğunu söyledi.
Abdülcelil, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) organizasyonu ile Libya'da bulunan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ı konseyin toplantı ofisinde kabul etti.
Türk Hükümeti'nin Libya'daki bazı kamu binalarının onarılması konusundaki sözlerini yerine getirdiğini belirten Abdülcelil, ''Türkiye Hükümeti, Türkiye halkı bu projeleri bedelsiz olarak yaptı'' dedi.
Daha önce Libya'daki projeleri üstlenen Türk firmalarına da çağrıda bulunan Abdülcelil, ''Libya hükümeti bu şirketlerin bazı hak edişlerini ödemeye hazırdır. Libya halkı, bu şirketlerin bir an önce gelip işlerine dönmesini beklemektedir'' diye konuştu.
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Firmalarımızın yaklaşık 1,5 yıldır bekleyen hak edişleri inşallah süratle ödenecek'' dedi.
Devrim sırasında firmaların uğradığı zararların tespiti için oluşturulacak komiteye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Komitelerde her iki taraftan da teknik heyetler yer alacak. Bu konuda zaten kardeşlerimizden hiçbir zaman endişemiz olmadı. Firmalarımız hakkı olan neyse tabii ki onu talep edecek. Bu konuda olabilecek hiçbir istismara, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve bakanlık olarak göz yummayacağız.''

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 00:45
Anahtar Kelimeler:
Libya
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