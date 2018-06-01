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Libya'da insan kaçakçıları 12 sığınmacıyı öldürdü

BM, Libya'da insan kaçakçılarının Eritre, Etiyopya ve Somali'den gelen 12 sığınmacıyı öldürdüğünü duyurdu.

Libya'da insan kaçakçıları 12 sığınmacıyı öldürdü

BM, Libya'da insan kaçakçılarının Eritre, Etiyopya ve Somali'den gelen 12 sığınmacıyı öldürdüğünü duyurdu.

01 Haziran 2018 Cuma 13:59
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Libya'da insan kaçakçıları 12 sığınmacıyı öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da insan kaçakçılarının 12 sığınmacıyı öldürdüğünü, onlarcasını da yaraladığını bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Libya'da insan kaçakçılarının esir aldığı ve kaçmaya çalışan yaklaşık 200 Eritre, Etiyopya ve Somali vatandaşından 12'sini öldürdüğünü, onlarcasını da yaraladığını söyledi.

Sözcü Spindler, olayın 23 Mayıs'ta başkent Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki Bani Walid kasabasında meydana geldiğini aktardı.

Hayatta kalanların ifadelerine göre kaçmaya çalışan sığınmacıların vurulduğunu belirten Spindler, bazı sığınmacıların 3 yıldır esaret altında çeşitli işkencelere maruz kaldığını ifade etti.

Spindler, Libya makamlarının insan kaçakçılarının elinden kaçmayı başaran 140 kişiyi Trablus'un 28 kilometre güneyindeki resmi gözaltı merkezine götürdüğünü kaydetti.

BMMYK olarak hayatta kalanlara psikolojik destek de dahil insani yardımda bulunduklarını anlatan Spindler, grup içerisinde birçok refakatsiz çocuğun kimliklerini tespit ettiklerini belirtti.

Spindler, Bani Walid ve yakınlarında hala pek çok mültecinin esir tutulduğuna inandıklarını kaydetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM),Sözcüsü Joel Millman ise Libya ve Somali hükümetinin iş birliğiyle Avrupa Birliği'nin de desteğiyle Libya'da güç durumdaki 150 Somalili mültecinin ülkelerine dönmesini sağladıklarını söyledi.

Millman, IOM verilerine göre Libya'da 660 bin mültecinin tespit edildiğini, fakat gerçek sayının 1 milyonu bulabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da insan kaçakçılığına karışan altı kişiye yaptırım uygulamayı düşündüğünü ancak konseyin henüz bu isimler üzerinde fikir birliğine ulaşamadığını belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMLibyaWilliam SpindlerBM Cenevre Ofisi
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