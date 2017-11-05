Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111293
ALTIN
158.767
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0676
EURO
4.4971
Merve ile "Çorba" ettik 
Merve ile "Çorba" ettik 
Erdoğan dört rektör atadı
Erdoğan dört rektör atadı
Yıldırım'dan kaçırılan Türkler için telefon
Kaçırılan Türkler için telefon
Pancarın yolculuğu
Pancarın yolculuğu
PKK kamplarına hava harekatı
PKK kamplarına hava harekatı

Libya'da İçişleri Bakan Yardımcısı'na suikast girişimi

Akim'in konvoyuna bomba yüklü araçla saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Libya'da İçişleri Bakan Yardımcısı'na suikast girişimi

Akim'in konvoyuna bomba yüklü araçla saldırıda bulunulduğu bildirildi.

05 Kasım 2017 Pazar 18:03
0 Okunma
Libya'da İçişleri Bakan Yardımcısı'na suikast girişimi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı İçişleri Bakan Yardımcısı Ferac Akim'in konvoyuna bomba yüklü araçla saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı İçişleri Bakan Yardımcısı Ferac Akim'in konvoyuna bomba yüklü araçla saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Saldırının ardından Nebe televizyon kanalına bağlanan Akim, Bingazi kentinin doğusundaki Sidi Halife bölgesinde suikast girişimine uğradıklarını söyledi.

Akim, "Sağlık durumum iyi ancak suikast girişimi sonucu korumalardan 4'ü yaralandı." dedi.

Bingazi Askeri İstihbarat Komutanı Salah Bulgayb da suikast girişiminin arkasında General Halife Hafter olduğunu iddia etti.

Söz konusu saldırının kendisine, Akim'e ve El-Avakir kabile liderlerine yönelik olduğuna dair ellerinde bazı malumatlar bulunduğunu söyleyen Bulgayb, Akim'e yönelik suikast girişiminin Bingazi'nin doğusunda gerçekleştirilen El-Ebyar katliamı suçlularından ilkinin gözaltına alınmasına misilleme olduğunu öne sürdü.

Libya'nın Bingazi kentindeki Ebyar bölgesinde ekim ayında kimliği belirsiz 37 ceset bulunmuş, İçişleri Bakan Yardımcısı Akim de bu olaya tepki göstermiş ve kınamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Libya SaldırıSuikast Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
S. Arabistan'da çok sayıda gözaltı!
S. Arabistan'da çok sayıda gözaltı!
Türkiye önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacak
Türkiye önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacak
İsrail'den Kudüs'e yeni 'güvenlik planı
İsrail'den Kudüs'e yeni 'güvenlik planı
Suudi Arabistan'a 'balistik füze' saldırısı
Suudi Arabistan'a 'balistik füze' saldırısı
Almanya'da PKK yandaşları polisle çatıştı
Almanya'da PKK yandaşları polisle çatıştı
Belçika savcılığından eski Katalan siyasetçiler hakkında açıklama
Belçika savcılığından eski Katalan siyasetçiler hakkında açıklama
Lübnan Başbakanı Hariri istifa ettiğini açıkladı
Lübnan Başbakanı Hariri istifa ettiğini açıkladı
Avustralyalılar gözaltı merkezindeki mülteciler için yürüdü
Avustralyalılar gözaltı merkezindeki mülteciler için yürüdü
AB, Arakan'da 'etnik temizlik' yapıldığını kabul etti
AB, Arakan'da 'etnik temizlik' yapıldığını kabul etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ