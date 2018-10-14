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Liberman'ın "Gazze'ye yakıt girişini durdurma kararına" ülkesinden tepki

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, sınırdaki gösterilerin devam etmesini gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ne yakıt girişini durdurma kararı ülkesinde tepki çekti.

Liberman'ın "Gazze'ye yakıt girişini durdurma kararına" ülkesinden tepki

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, sınırdaki gösterilerin devam etmesini gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ne yakıt girişini durdurma kararı ülkesinde tepki çekti.

14 Ekim 2018 Pazar 14:02
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Liberman'ın "Gazze'ye yakıt girişini durdurma kararına" ülkesinden tepki

İsrail'in "Haaretz" gazetesinin haberine göre, İsrail emniyet birimi yetkilileri, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın Gazze Şeridi'ne yakıt girişini durdurma kararını eleştirdi.

Yetkililer, Hamas'a baskı yapılması ve yakıt girişinin engellenmesi durumunda Gazze'deki insani durumun daha da kötüleşeceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, 12 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yakıt tedarikini durdurma talimatı vermişti.

Liberman, Gazze sınırındaki olaylar devam ederken İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini kabul etmesinin mümkün olmadığını söylemişti.

"Haaretz" gazetesi 4 Ekim'de yayınlanan haberinde Katar'ın "elektrik santrali için yakıt alımını finanse etmeyi" öngören bir anlaşma imzalandığını belirtmişti.

Haberde ayrıca Katar'ın yardımları ile Gazze'de günlük olarak verilen elektriğin 4 saatten 8 saate çıkarılmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

Bu kapsamda son bir haftadır yakıt yüklü tankerler Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmıştı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HaaretzGazzeAvigdor Liberman
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