Letonya’dan Türkiye açıklaması

Letonya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin çok önemli bir ortak olduğunu bildirdi.

Letonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ile Letonya arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İki ülke arasında kültür, eğitim, savunma, güvenlik ve çeşitli alanlarda işbirliği yapılmaktadır. Türkiye, Letonya için çok önemli bir ortaktır. Letonya, Türkiye ile NATO kapsamındaki işbirliğini ve Türkiye’nin, Letonya’nın Sovyetler Birliği işgalini hiçbir zaman kabul etmemesini gerçekten içtenlikle takdir ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Letonya'nın Ankara Büyükelçiliği görevine Karlis atandı

Öte yandan, Letonya’nın Ankara Büyükelçiliği görevine Peteris Karlis’in atandığı kaydedildi.

Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis, yeni atanan Karlis’i resmi bir törenle kabul etti.

Letonya Dışişleri Bakanlığında 1999’dan beri çalışan Washington Üniversitesi mezunu Karlis, 2012’den bu yana Letonya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Atis Sjanits’in yerine gelecek.