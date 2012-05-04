Lenin'i stres mi öldürdü?

BALTIMORE - Bilimadamları, Sovyet sosyalist devrimci Vladimir Lenin'in ölümü hakkında, cinsel yolla bulaşan bir hastalıktan öldüğü yönündeki popüler teoriyi çürüttü. Bilimadamları, ünlü liderin ölümüne stresin, ailesinin sağlık öyküsünün veya zehirlenmenin yol açtığını savundu.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ünlülerin ölümlerinin incelendiği, her yıl düzenlenen konferans için Lenin'in kayıtlarını inceleyen California Üniversitesi (UCLA) nöroloğu doktor Harry Vinters ve Rus tarihçi Lev Lurie, Sovyet liderinin, 1924 yılında 53 yaşında ölmeden önce birkaç kez inme geçirdiğini, bunlara neyin yol açtığının netlik kazanmadığını söylediler.

Vinters, Sovyet liderinin babasının da 54 yaşında öldüğüne dikkati çekerek, baba-oğulun, damar sertleşmesine meyilli olabileceklerini, inmeler için bir diğer risk faktörünün stres olduğunu, sosyalist devrimcinin hiç şüphesiz çok fazla stres altında bulunduğunu belirtti.

İnsanların daima Lenin'e suikast yapmaya çalıştığını hatırlatan Vinters, Rus tarihçi Lev Lurie'nin, Stalin'in Lenin'i zehirleyerek öldürmüş olabileceği teorisinin de bir ihtimal olduğunu söyledi.



AA