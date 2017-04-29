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Le Pen'in başbakan adayı belli oldu

Aşırı sağcı Le Pen, cumhurbaşkanı olması halinde muhafazakar sağcı aday Dupont-Aignan'ı başbakan yapacak.

Le Pen'in başbakan adayı belli oldu

Aşırı sağcı Le Pen, cumhurbaşkanı olması halinde muhafazakar sağcı aday Dupont-Aignan'ı başbakan yapacak.

29 Nisan 2017 Cumartesi 15:32
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Le Pen'in başbakan adayı belli oldu

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, cumhurbaşkanı olması halinde muhafazakar sağcı aday Ayağa Kalk Fransa (DLF) Partisi Başkanı Nicolas Dupont-Aignan'ı başbakan yapacağını açıkladı.

Le Pen ve Dupont-Aignan bugün bir basın toplantısı yaparak, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turundaki ittifaklarını ilan ettiler.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 4,7 oranında oy alan Nicolas Dupont-Aignan'ı "bir vatansever" olarak niteleyen Marine Le Pen, bu ittifaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Le Pen, ikinci turda cumhurbaşkanı olması halinde Dupont-Aignan'ı başbakan olarak atayacağını bildirdi.

Dupont-Aignan daha önce ikinci turda Marine Le Pen'i destekleyeceğini ifade etmişti.

İlk tur cumhurbaşkanı seçiminden önce Le Pen ve Ulusal Cephe (FN) Partisi hakkında sert açıklamaları olan Dupont-Aignan, seçimin ilk turundan sonraki bir açıklamasında Le Pen'in "aşırıcı olduğunu, fakat aşırı sağ olmadığını" belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaLe PenMarine Le PenNicolas Dupont-Aignan
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