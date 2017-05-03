Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93760
ALTIN
141.803
DOLAR
3.5294
STERLIN
4.5630
EURO
3.8499
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2...
Edirne'nin belleği bu müzede
Edirne'nin belleği bu müzede
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi

Le Pen'den iki medya kuruluşuna yasak

Fransa cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'in kampanya ekibi, iki Fransız medya kuruluşuna "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle akreditasyon vermedi.

Le Pen'den iki medya kuruluşuna yasak

Fransa cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'in kampanya ekibi, iki Fransız medya kuruluşuna "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle akreditasyon vermedi.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:08
10 Okunma
Le Pen'den iki medya kuruluşuna yasak

Le Pen'in, cumhurbaşkanı olması halinde başbakanı olarak atayacağını açıkladığı muhafazakar sağcı Nicolas Dupont-Aignan ile önceki gün Villepinte'de yaptığı mitinge katılmak isteyen Mediapart ve Quotidien'in temsilcileri içeri alınmadı.

Toplam 36 medya kuruluşu temsilcisinin takip ettiği mitinge bu iki kuruluşun temsilcilerinin alınmamasına gerekçe olarak "casusluk faaliyeti yapmaları" gösterildi.

Le Pen'in kampanyası sırasında basına yönelik kısıtlamalar zaman zaman olmuştu.

Mediapart ve Quotidien medya organları Le Pen'e karşı sert eleştirileriyle biliniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Le Pen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'dan darbeci 3 askerin Türkiye'ye iadesi talebine ret
Yunanistan'dan darbeci 3 askerin Türkiye'ye iadesi talebine ret
Irak'taki Hristiyanlar ülkeyi terk ediyor
Irak'taki Hristiyanlar ülkeyi terk ediyor
"Rusya ve Türkiye'nin adımı bölgenin kaderini değiştirecek"
"Rusya ve Türkiye'nin adımı bölgenin kaderini değiştirecek"
Merkel'den Türkiye açıklaması
Merkel'den Türkiye açıklaması
FETÖ firarileri Malezya'da gözaltına alındı
FETÖ firarileri Malezya'da gözaltına alındı
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ