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Lavrov ve Bolton Suriye ve Ukrayna’yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Suriye ve Ukrayna konularını görüştüğü bildirildi.

Lavrov ve Bolton Suriye ve Ukrayna’yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Suriye ve Ukrayna konularını görüştüğü bildirildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:17
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Lavrov ve Bolton Suriye ve Ukrayna’yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Suriye ve Ukrayna konularını görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bolton’un resmi ziyarette bulunduğu Moskova’da Lavrov ile görüştüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, “Suriye ve Ukrayna’daki durum dahil uluslararası güncel konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

Lavrov ve Bolton’un görüşmede ikili ilişkilere de değindiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovABDJohn Bolton
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