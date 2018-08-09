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Lavrov gelecek hafta Ankara'ya geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 13-14 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Lavrov gelecek hafta Ankara'ya geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 13-14 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:34
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Lavrov gelecek hafta Ankara'ya geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine 13-14 Ağustos'ta Ankara’yı ziyaret edeceği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Lavrov’un 13-14 Ağustos’ta Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti.

Lavrov'un Ankara'da Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yapacağını söyleyen Zaharova, ziyaret kapsamında Lavrov ile Çavuşoğlu’nun görüşeceğini kaydetti.

Çavuşoğlu ile Lavrov’un, ikili ilişkileri ele alacaklarını belirten Zaharova, "Taraflar ayrıca Suriye, Ukrayna, Ortadoğu, Kafkasya ve Karadeniz bölgelerinde yaşanan son gelişmelerin yanı sıra TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projelerini de istişare edecekler." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sergey LavrovMevlüt Çavuşoğlu
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