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Lavrov'dan Suriye'deki kimyasal saldırıya 'tezgah' nitelemesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırının "tezgahlandığını" savundu.

Lavrov'dan Suriye'deki kimyasal saldırıya 'tezgah' nitelemesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırının "tezgahlandığını" savundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:08
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Lavrov'dan Suriye'deki kimyasal saldırıya 'tezgah' nitelemesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgedeki gelişmelerle ilgili İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Rus bakan, Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendiği belirtilen bölgeye ülkesinin müdahalede bulunduğu iddialarını reddederek, şunları kaydetti:

"Rusya'nın bölgeye müdahale etmediğinin garantisini verebilirim. Diğer devlet başkanlarına kaba davranamam, kendi ülkemin başkanına da kaba olamam ancak Fransa, İngiltere ve ABD'nin liderlerinden bahsettiniz. Açıkça konuşmak gerekirse, onların atıfta bulunduğu tüm kanıtlar, haberlere ve sosyal medya ağlarına dayanıyor."

"Yaşanan olay tezgahlanmıştır"

Duma'da kimyasal saldırı yaşanmadığını ileri süren Lavrov, "Yaşanan şey, olay tezgahlanmıştır." ifadesini kullandı.

Lavrov, İngiltere dahil Batılı güçlerin Rusya ile iletişim kanallarını kapattığını belirterek, taraflar arasındaki iletişim eksikliği sebebiyle ülkesi ve Batı'nın Soğuk Savaş'tan daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovRusyaSuriye
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