Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88149
ALTIN
145.490
DOLAR
3.6816
STERLIN
4.5843
EURO
3.9470
Atiker Konyaspor çeyrek finale yükseldi
Atiker Konyaspor çeyrek finale yükseldi
Akhisar Belediyespor çeyrek finale yükseldi
Akhisar Belediyespor çeyrek finale yükseldi
Avcı: Ziraat Türkiye Kupası bizim için hedeflerden bir tanesi
Avcı: Ziraat Türkiye Kupası bizim...
Otomotiv ihracatı yüzde 37 arttı
Otomotiv ihracatı yüzde 37 arttı
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
SON DAKİKA
Elif Doğan Türkmen TBMM divan...

Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Astana'da başlayan görüşmelerde Suriye'deki ateşkesin uygulanması için ortak mekanizmanın belirlenmesinin ardından siyasi alanda da gelişmeler yaşanmasını umut ettiklerini söyledi.

Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Astana'da başlayan görüşmelerde Suriye'deki ateşkesin uygulanması için ortak mekanizmanın belirlenmesinin ardından siyasi alanda da gelişmeler yaşanmasını umut ettiklerini söyledi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 16:49
3 Okunma
Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan teknik görüşmelerde Suriye'deki ateşkesin izlenmesi ve uygulanması için ortak mekanizmanın belirlenmesinin ardından siyasi alanda da gelişmeler yaşanmasını umut ettiklerini söyledi.

Moskova'da, Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez ile görüşmesinin ardından yaptıkları ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Astana'da bugün diplomatlar ve askeri yetkililerin katılımıyla yapılan görüşmelerde, ateşkes gözlem mekanizmasının yanı sıra Beşşar Esed rejimi ve muhaliflerden siyasi müzakerelere katılacak delegasyonların oluşturulması ve anayasa görüşmelerine hazırlıkların da ele alındığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Lavrov, ateşkes gözlem grubunun çalışma mekanizmasının belirlenmesinin ardından siyasi alanda da gelişmeler yaşanmasını umut ettiklerini ifade etti.

Öte yandan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı "bir numaralı terörist devlet" olarak nitelediği açıklamayı, basın mensupları ve analistlerin vicdanına bıraktığını belirterek, İran'ın, Suriye topraklarında desteklediği silahlı gruplar aracılığıyla terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye katkı sağladığını ileri sürdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
LavrovSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrailli bakan ağlamak için soğan kullandı
İsrailli bakan ağlamak için soğan kullandı
Çobanlar ile köylüler çatıştı, 376 kişi hayatını kaybetti
Çobanlar ile köylüler çatıştı, 376 kişi hayatını kaybetti
Doğu Kudüs'te 14 Filistinli gözaltına alındı
Doğu Kudüs'te 14 Filistinli gözaltına alındı
65 yıldır tahtta oluşu kutlanıyor
65 yıldır tahtta oluşu kutlanıyor
Musul'da batı cephesinin kilit noktası 'yüzer köprüler' olacak
Musul'da batı cephesinin kilit noktası 'yüzer köprüler' olacak
Fransa'da 37 bin hane elektriksiz
Fransa'da 37 bin hane elektriksiz
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ