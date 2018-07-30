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Lavrov'dan ABD'ye 'baskı' suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya’dan silah almak isteyen ülkeler, kendi ticari haklarının tehdit ve ültimatom konusu olmasını istemiyorlar. ABD’nin bu baskısı belirsizlik ve çatışma riski barındırıyor.” dedi.

Lavrov'dan ABD'ye 'baskı' suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya’dan silah almak isteyen ülkeler, kendi ticari haklarının tehdit ve ültimatom konusu olmasını istemiyorlar. ABD’nin bu baskısı belirsizlik ve çatışma riski barındırıyor.” dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:26
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Lavrov'dan ABD'ye 'baskı' suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya’dan silah almak isteyen ülkelere yönelik tavrını eleştirerek, “Rusya’dan silah almak isteyen ülkeler, kendi ticari haklarının tehdit ve ültimatom konusu olmasını istemiyorlar. ABD’nin bu baskısı belirsizlik ve çatışma riski barındırıyor.” dedi.

Lavrov, Rusya’nın Vladimir Bölgesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD’nin ve bazı Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik askeri planlarından haberdar olduklarını belirtti.

Rusya’nın egemenliğinin tam anlamıyla korunduğunu ve korunmaya da devam edileceğini vurgulayan Lavrov, “ABD’nin Rusya’dan silah almak isteyen ülkelere yönelik baskısı ise belirsizlik ve çatışma riski barındırıyor.” ifadesini kullandı.

ABD’nin Türkiye, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelere bu konuda açıkça baskı yaptığını iddia eden Lavrov, şöyle devam etti:

“Rusya’dan silah almak isteyen ülkeler, kimlerle ticaret yapacaklarına karar verme haklarının tehdit ve ültimatom konusu olmasını istemiyorlar. ABD ise açıkça söz konusu anlaşmalardan çekilmeleri için baskı yapıyor. Çok kutuplu, daha demokratik ve adil bir dünya düzenine geçerken, kendi etki alanları azalan tarafların direnç göstermesi kaçınılmaz. Bu süreçte Birleşmiş Milletlerin önemi daha da artacak.”

Lavrov, Rusya ve Çin’in uzayda silah kullanılmasını önleyecek tekliflerinin Washington tarafından reddedildiğine belirterek, “Uzayda kuralların olmadığı ve ABD’nin bu kuralsızlığı muhafaza etmek istediği başka bir alan.” dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovSergey Lavrov
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